شباب الأهلي واتحاد كلباء تحدي المنطقة الدافئة

المصدر: (كلباء - محمد فضل، دبي- إيهاب زهدي)

يستقبل شباب الأهلي ضيفه اتحاد كلباء في الخامسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، في الجولة الرابعة عشرة من دوري الخليج العربي، والأولى للدور الثاني، والذي يتطلع فيه «فرسان دبي»، إلى تعويض ما فاتهم في الدور الأول، واللحاق بركب رباعي المقدمة، بينما يسعى «النمور» إلى تأمين موقعهم في المنطقة الدافئة مبكراً، والابتعاد أكثر عن صراع الهبوط.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط، ولكل منهما 19 نقطة، ولكن يحتل شباب الأهلي المركز السادس، واتحاد كلباء المركز الثامن بفارق المواجهات المباشرة، بعد نهاية مباراتهما في الدور الأول بخسارة اتحاد كلباء على ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل، وتميل كفة المباراة على الورق لصالح شباب الأهلي، والذي لم يسبق أن خسر من اتحاد كلباء، وإن كانت كرة القدم لا تعترف بالتاريخ، وتحسم على أرض الملعب فقط.

أمنية مهدي

تمنى مهدي علي مدرب شباب الأهلي، استمرار الأداء التصاعدي للاعبيه، مشدداً إلى استعدادات فريقه الجيدة للقاء اتحاد كلباء، على الرغم من الفترة الفاصلة القصيرة التي حصل عليها شباب الأهلي بعد لقاء خورفكان في كأس الخليج العربي، وأكد على ضرورة تحلي لاعبيه بذات الروح التي لعبوا بها في المباريات السابقة، وبكامل التركيز والجدية، وقال: «بالنسبة لنا نأخذ كل مباراة على حدة، وسنستمر بنفس الرغبة والجدية في الأداء والسعي لتحقيق الفوز».

وأشاد مهدي باتحاد كلباء، بقوله: «منافسنا فريق جيد، وقدم مستوى طيباً خلال الدور الأول، واحتل مركزاً متقدماً في الترتيب، كما نجح في الوصول إلى قبل نهائي كأس الخليج العربي، وهو ما يؤكد أن الفريق تطور كثيراً، ولن تكون المباراة سهلة، ومطلوب منا التعامل بروح الفريق الواحد، حتى نستطيع تحقيق النتيجة المطلوبة، ونحن بدورنا ما نزال نعاني من الإصابات.

وهذه هي طبيعة كرة القدم، ولدينا لاعبون ظلوا بعيدين عن المشاركة لفترة بسبب الإصابة، مثل يوسف جابر وهيلدون وأحمد خليل، وسنتابع حالات اللاعبين خلال التدريبين المقبلين، ونرى مدى جاهزية اللاعبين، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القائمة الرئيسية».

بينما قال عبد الله النقبي، لاعب شباب الأهلي: «الحمد لله في الفترة السابقة، أدينا بصورة جيدة، ونسعى للاستمرار على نفس المستوى وتقديم الأفضل، وفي آخر 3 أو 4 مباريات، عدنا للفورمة الطبيعية، وهذا أتى بجهد الجميع بقيادة المدرب مهدي، والذي نجح في إعادة الفريق، والمباراة مهمة بالنسبة لنا نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية».

نشوة

وبنشوة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي يرحل فريق كلباء لملعب شباب الأهلي لأجل تحقيق نتيجة إيجابية أقلها التعادل إذا لم يكن الفوز على أبطال السوبر.

وسيغيب عن كلباء أكثر من لاعب مؤثر على رأسهم الثنائي المنتقل من شباب الأهلي على سبيل الإعارة وهما السويسري مارياني وأحمد جشك فضلاً عن غياب وليد عمبر للإصابة وسلطان الزعابي المنضم لأداء واجب الخدمة الوطنية، وقام مدرب النمور داسيلفا بتجهيز بدلاء الغائبين.

ويطمح لاعبو كلباء لمواصلة مشوارهم الناجح هذا الموسم والذي أهلهم لاحتلال مركز جيد ضمن ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة وهو ذات الرصيد الذي يمتلكه شباب الأهلي.

مواجهة صعبة

ووصف دا سيلفا، مدرب كلباء، مواجهة شباب الأهلي بالصعبة في أعقاب الصحوة الأخيرة لمنافسه، فضلاً عن فوزه بلقب السوبر أمام الشارقة، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه متحمسون وينتظرون مواجهة بطل السوبر في دبي بشغف كبير.

ونوه إلى أن شباب الأهلي تمكّن من تحقيق الفوز على «النمور» في افتتاحية الدوري، وقال: «نطمح لرد اعتبارنا والعودة بنتيجة إيجابية رغم ظروف الغيابات العديدة وسط الفريق».

وفيما يتعلق ببديل التشيلي فرنانديز المنتقل لباشا شهير التركي، أشار إلى أن المفاوضات جارية مع لاعب أجنبي للالتحاق بالفريق في أقرب فرصة ممكنة، وربما سيكون متواجداً وجاهزاً مع «النمور» خلال مباراة عجمان في الجولة المقبلة.

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