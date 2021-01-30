بني ياس والوصل.. كلاكيت ثالث مرة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

يسعى بني ياس إلى استمرار مسيرته القوية في الموسم الحالي، إضافة إلى تكرار فوزه على الوصل للمرة الثالثة هذا الموسم، عندما يستضيف «الفهود » في الثامنة والربع مساء اليوم، بملعب الشامخة في ختام الجولة 14 من دوري الخليج العربي.

ويدخل بني ياس اللقاء بدوافع كبيرة أهمها مواصلة الضغط على القمة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر، والسعي للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي، إذ لم يتعرض الفريق للهزيمة في الدوري في آخر 6 مباريات.

فضلاً عن تأكيد تفوقه على الوصل الموسم الحالي بعدما التقيا مرتين حين فاز في افتتاحية الدوري برباعية وأقصى «الإمبراطور» في المواجهة الثانية من ربع نهائي كأس رئيس الدولة بهدف نظيف.

ولم يجر «السماوي» أي تغييرات أو صفقات خلال الانتقالات الشتوية الحالية في ظل الاستقرار وتألق جميع لاعبيه، إلا أنه سيفتقد في مباراة اليوم جهود قائده فواز عوانة لتراكم البطاقات الصفراء.

وقال دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إنه يتطلع لتحقيق 3 نقاط جديدة واستكمال مسيرة الفريق الإيجابية، مشدداً على أنه لا ينظر لنتائج الماضي والدور الأول وأن الفريق مطالب بالتركيز واللعب بالحماس والقوة ذاتهما.

وأضاف إن الوصل تغيّر كثيراً في الآونة الأخيرة، والسماوي طوى صفحة المباراتين السابقتين اللتين حقق فيهما الفوز على منافسه وسيقاتل للفوز والحفاظ على وضعيته الجيدة في جدول الترتيب.

رد الدين

ويأمل فريق الوصل، رد الدين لبني ياس الذي ألحق به هزيمة مؤلمة في انطلاقة الدوري برباعية، كلفته إقالة مدربه الروماني ريجيكامب، رغم إدراك الإمبراطور قوة منافسه، خصوصاً على ملعبه.

ومن جانبه، أعرب البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، عن قناعته بأن فريقه يتطور إيجابياً في الأداء والنتائج، واصفاً مباراة اليوم بالصعبة.

وأوضح هيلمان قائلاً: ألمس تطوراً إيجابياً في أداء الوصل، عملنا بجد منذ تولينا المهمة الفنية، لدينا عناصر على كفاءة عالية في مختلف مراكز اللعب، سنواصل عملنا بإخلاص من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد هيلمان على أنه لا بد من تسجيل بداية قوية في انطلاقة الدور الثاني من الدوري، معترفاً بوجود «معوقات» تتعلق بغياب عدد كبير من أعمدة التشكيلة الأساسية للوصل لأسباب «متنوعة»، داعياً إلى عدم الخضوع لتلك «المعوقات» من خلال التركيز على الحلول الممكنة.

منافس قوي



وشدد هيلمان على أنه لا بد من مواصلة المشوار بنجاح، مثنياً على بني ياس، مشيراً إلى أنه منافس قوي، ويضم عناصر مميزة، مبدياً ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق غايته في المباراة.

ولفت هيلمان إلى أن أداء الوصل تطور في المباريات الأخيرة، منوهاً إلى أن فريقه سيظفر بالنقاط الثلاث لمباراته مع بني ياس «لو» قدم الأداء نفسه الذي ظهر عليه أمام الشارقة في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز