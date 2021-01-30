خورفكان والعين.. رد الدين

المصدر: خورفكان - محمد فضل

يحل فريق العين ضيفاً على خورفكان، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في الخامسة والنصف عصراً على استاد صقر القاسمي.

في مباراة يطمح من خلالها أصحاب الأرض لرد الدين لـ «الزعيم» الذي جرعهم الهزيمة في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري بهدفين دون رد، ولن تكون مهمة «نسور الخور» سهلة في أعقاب تعاقد العين مع عدد من اللاعبين الجدد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتبدو صفوف خورفكان مكتملة، حيث يطمح اللاعبون إلى تناسي مرارة الهزيمة القاسية بخماسية بيضاء قبل أسبوع أمام شباب الأهلي الذي أنهى مغامرة النسور وأخرجهم من دور الثمانية ضمن مسابقة الكأس، وهي المسابقة التي أبلى فيها خورفكان بلاءً حسناً في الدور الأول بعد فوزه على العين ذهاباً برباعية والتعادل معه سلبياً في الإياب.

وربما تشهد تشكيلة مدرب خورفكان البرازيلي كايو زاناردي عودة بعض الغائبين على غرار إسماعيل الحمادي المنتقل من شباب الأهلي وهزاع سالم.

ويحتل «نسور الخور» المركز الثاني عشر بـ14 نقطة وحقق الفريق فوزاً عريضاً على الجزيرة مع نهاية مباريات الذهاب بثلاثية بيضاء.

بدوره أكد زاناردي مدرب خورفكان تصميم «نسور الخور» في تحقيق الفوز على العين، وقال تركنا خسارة مباراة شباب الأهلي وراء ظهرنا، ولا أعتقد أن النتيجة ستؤثر في الفريق.

وأضاف: مباراتنا مع العين في بطولة الدوري مختلفة ونحرص على تحقيق نتيجة جيدة، ويوجد تركيز كبير من الجميع من أجل الانتصار، وفريقنا لا يعاني ضغوطاً، والعكس هو الصحيح، لأن «الزعيم» يقاتل على لقب الدوري وكونه تعاقد مع لاعبين جدد فهذا يعود إليه وليس لفريقي، وبالمقابل ثقتي كبيرة في اللاعبين وأرى أنهم قادرون على تحقيق نتيجة مرضية وتقديم مباراة كبيرة.

وأشار مدرب خورفكان إلى أن مباريات الدوري تختلف عن الكأس وكل عناصر الفريق جاهزة وقادرة على تقديم أفضل أداء.

تحضيرات

على الطرف الآخر أكمل العين تحضيراته الميدانية وبات في كامل جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة مضيفه خورفكان ، وذلك بعد سلسلة من التدريبات التي أجراها الفريق أثناء فترة توقف الدوري وتخللتها مباراة ودية مغلقة أمام الوحدة أخيراً، ويبدو الفريق البنفسجي في وضعية أفضل بعد اكتمال صفوفه بعودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عنه بالفترة السابقة لأسباب مختلفة، وهو ما يوفر خيارات عدة لمدربه في وضع التشكيلة المثالية للمباراة.

فيما يترقب أنصار العين الظهور الأول للياباني شويا ناكاجيما، الذي تعاقد معه النادي أخيراً، وهم يأملون في ظهور أفضل لفريقهم في المرحلة المقبلة بعد أن فقد كثيراً من النقاط خلال الدور الأول من دوري الخليج العربي، وعمد المدرب بيدرو إيمانويل، خلال التدريبات الأخيرة إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ التكتيك.

، وأسلوب اللعب، مع تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات أولاً بأول، فيما أدى اللاعبون التمارين بروح معنوية عالية وحماس كبير، وكان التنافس واضحاً بينهم لنيل ثقة المدرب والدخول ضمن قائمته الرئيسة للمباراة.

وشدد المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، على ضرورة احترام فريق خورفكان كمنافس قوي ومتطور، وقال: نحن مطالبون بمضاعفة الجهود مع التركيز لأجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، خصوصاً وأن العين فقد الكثير من النقاط خلال الدور الأول من المنافسة، ويجب أن نظهر بصورة أفضل بداية من مباراة اليوم تطلعاً للمنافسة على لقب البطولة، مع إدراكنا أن المهمة لن تكون سهلة فالمنافس سبق وأن نجح في تحقيق الفوز على الجزيرة بملعب الأخير، وسيقاتل من أجل الخروج بأفضل نتيجة ولكننا نرغب بشدة في الفوز والعودة بالنقاط كاملة.

تفاؤل

وعبر مدرب العين عن تفاؤله بعودة عدد من لاعبي الفريق الذين غابوا عنه في الفترة الماضية وفي مقدمتهم ثنائي الدفاع مهند العنزي، ومحمد فايز، لافتاً إلى أن كليهما يتمتع بشخصية مؤثرة في الملعب مع خبرة كبيرة ولذلك سيتم منحهما الفرصة خلال المباريات المقبلة، وأكد أن اللاعب الياباني شويا ناكاجيما، الذي تم التعاقد معه أخيراً يمتلك المقدرات المطلوبة التي تمكنه من صناعة الفارق ومساعدة الفريق، وأشار إلى أن العين يحتاج إلى لاعب خط وسط مواطن يمتاز بمقدرات عالية، وقال: أدعم التعاقد مع اللاعبين الذين يرفعون من مستوى الفريق وهذا هو صميم عملي.

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