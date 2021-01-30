الشارقة والفجيرة.. تضميد الجراح

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم، الفجيرة - محمد فضل)

مواجهة صعبة تنتظر الشارقة حامل اللقب ومتصدر الترتيب «32 نقطة» وصاحب الأرض في الثامنة والربع من مساء اليوم أمام ضيفه الفجيرة «7 نقاط»، في انطلاقة مشوار الفريقين بالدور الثاني لدوري الخليج العربي.

وتحمل شعار تضميد الجراح رغم الفارق الكبير بين الفريقين في الترتيب، والمباراة اختباراً مهماً للفجيرة عن الخروج من نفق الهزائم والإبتعاد عن المركز 12، فيما يدخل الشارقة المباراة مثقلاً بخسارته بطولة «السوبر» والخروج من كأس الخليج العربي خلال أسبوع واحد .

واستعد حامل اللقب، للمواجهة بتمارين يومية، من بعد خسارته قبل 4 أيام أمام الوصل في ربع نهائي كأس الخليج العربي، وحرصت إدارة النادي على الدعم المعنوي للفريق والحديث مع اللاعبين في أول تدريب، من أجل التركيز على مشوار الدوري وطي صفحة الأسبوع الماضي.

وركز المدير الفني الكابتن عبد العزيز العنبري، على مواجهة الفجيرة بتجهيز أفضل العناصر للمباراة، وقلل العنبري، من تأثير خسارة فريقه لكأس السوبر ثم الخروج من كأس الخليج العربي، على مشوار الدفاع عن لقب الدوري، وتوقع العنبري أن يتغلب لاعبوه على هذا الموقف، وقال تفصيلاً: «نحن كجهاز فني ولاعبين نعرف ضرورة التعامل مع المواقف بهدوء وتركيز ومتفائلون في المرحلة المقبلة بأن يكون الأداء أفضل».

وكشف العنبري عن فقدان جهود لاعب الطرف المقيم ماركو ميلوني لحصوله على 3 إنذارات، مؤكداً ثقته في البدلاء وقدرتهم على تعويض غياب أي لاعب.

وأشار العنبري للفائدة الفنية التي كسبها الفريق من مباراتي كأس الخليج العربي رغم عدم تأهل الفريق، وقال: «كسبنا فرصة لتجربة اللاعبين والوقوف على مستويات البدائل وهذا أمر جيد سيفيدنا في مشوار الدوري الطويل والذي لا توجد فيه توقفات كثيرة».

موعد

وعن موعد عودة لاعب الفريق المصاب الحسن صالح قال العنبري: «اليوم سيكون أول تدريب للحسن مع المجموعة ومن المبكر تحديد موعد عودته، خصوصاً ومع ضغط المباريات لا يسمح باختبار جاهزيته بمباراة ودية، وبالنسبة لكايو لوكاس فهو جاهز بعد مشاركته في 60 دقيقة أمام الوصل قدم فيها مستوى جيداً لكنه عاد وطالب بمنحه المزيد من الوقت لاستعادة مستواه كاملاً بعد أن توقف لفترة قاربت الشهر».

جاهزية

أما مهاجم الشارقة سالم صالح فوصف استعدادات فريقه لأول مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي بـ الجيدة، وقال: «كلاعبين نحن في جاهزية جيدة وقد طوينا صفحة السوبر وكأس الخليج العربي ونحن في قمة تركيزنا لبطولتي الدوري والكأس كما تعاهدنا كلاعبين».

وعن مدى رضاه عن مستواه مع الفريق قال صالح: «بالتأكيد لست راضياً عن مستواي مع الفريق حتى الآن، ولدي الكثير لتقديمه، والمشاركة قرار المدير الفني، وهو يقرر الأفضل».

مصالحة

ويسعى الفجيرة لوضع حد لهزائمه المتتالية في الدوري وإلى مصالحة جماهير الفريق التي عانت كثيراً طوال مباريات مرحلة الذهاب والتي لم يحصد منها الذئاب سوى 7 نقاط فقط جمعها بالفوز على حتا وشباب الأهلي والتعادل مع العين.

وينتظر أن تؤتي الانتدابات الجديدة في صفوف الفريق ثمارها بدءاً من مواجهة المتصدر الشارقة بعد انضمام كل من الجزائري رشيد عثمان والبرازيلي كوتينهو معاراً من كروزيرو البرازيلي، ويعلم لاعبي الفجيرة أن مرحلة الإياب تختلف تماماً عن الذهاب ولذلك يجب الابتعاد عن الأخطاء بقدر الإمكان .

ويطمح مدرب الفجيرة الصربي غوران إلى الابتعاد عن دائرة الهبوط، خصوصاً وأن الخطر يحيط بالذئاب من كل جانب، إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم الفرق تكشر عن أنيابها من أجل تحقيق أهدافها .

تصحيح

وأكد غوران أنه يعمل على تصحيح أخطاء لاعبي الفريق خصوصاً في الخط الخلفي، والتي دائماً تكلف الفريق فقدان النقاط الثلاث، وقال: «نسعى للعودة من الشارقة بنتيجة إيجابية، وخصوصاً وأن «الذئاب» قدموا مباراة كبيرة أمام الفريق نفسه في افتتاحية الدوري».

وأشار إلى أن ثقته كبيرة في لاعبي الفجيرة لتقديم المستوى المنتظر في مواجهة الشارقة ، خصوصاً وأن المنافس من الفرق القوية ويتربع حالياً على القمة فضلاً عن امتلاكه للاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية.

وعبّر المدرب عن سعادته بانضمام الثنائي الأجنبي الجزائري رشيد عثمان والبرازيلي كوتينهو، وقال: «أتمنى أن يحققا التجانس سريعاً ، وسنرى مدى جاهزيتهما للمباراة ».

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