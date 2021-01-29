كايزر: الجزيرة لعب كرة قدم رائعة.. وسعيد بالانتصار

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه فخور بما قدمه لاعبو فريقه اليوم أمام النصر وتحقيق الفوز بثلاثة اهداف دون رد في الجولة 14 من الدوري، ذاكرا أن فريقه كرة قدم رائعة وجميلة، وتفوق في الاستحواذ وتميز في التمرير المتقن.

وأضاف كايزر: بشكل عام المباراة كانت جيدة لأنها جمعت بين اثنين من أفضل فرق الدوري في الموسم الحالي، وهذا ما يجعلني فخورا بالنتيجة والأداء، رغم التراجع بعض الشي للمنطقة الدفاعية خلال أوقات متفرقة من اللقاء لكن الجيد في الامر أن اللاعبين كانوا ينفذون الهجمة المرتدة بشكل متميز والتي حصلنا بسببها على ركلة جزاء جاء منها هدف علي مبخوت.

وأشار المدرب الهولندي إلى تميز فريقه في عملية بناء الهجمات وإحراز هدفين من الأهداف الثلاث بطريقة تكتيكية وبعد تبادل للكرات بين اللاعبين.

وأضاف: كل ذلك يجعلني سعيدا بما حققناه ويجب أن نواصل بذات المستوى في المباريات المقبلة.

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