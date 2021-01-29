كرونو: افتقدنا التركيز والثقة بالنفس أمام الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اعتذر الكرواتي كرونو سلاف مدرب النصر لجماهير النادي عن الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الجزيرة 0-3 اليوم في الجولة 14 من الدوري، ذاكرا أن مثل هذه النتائج لا يمكن أن تكون مرضية لأحد، مبررا النتيجة بارتكاب الأخطاء وعدم التركيز خلال شوطي اللعب.

وقال: مثل هذه المباريات القوية تتطلب التركيز والثقة بالنفس لكن فريقنا لم يتحلى بهذه الصفات، وارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية لذلك تعرضنا للخسارة.

واستطرد قائلا: الأخطاء أمام فريق مثل الجزيرة لابد أن يكلف كثيرا، وهذا ما حدثنا لنا، فقد دفعنا ثمن الأخطاء، عموما أعتذر عن النتيجة للجماهير، والمؤكد أنني غير راض لأنني لا يمكن أن اقبل بضياع 3 نقاط مع التعرض للخسارة.

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