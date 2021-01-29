فخر أبوظبي يقسو على العميد بثلاثية تراوري ومبخوت

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى تصوير أحمد بدوان

حقق الجزيرة فوزا كبيرا وثمينا على حساب ضيفه النصر 3-0 في لقاء الفريقين مساء اليوم الجمعة بالجولة 14 من دوري الخليج العربي بعد مواجهة هجومية قوية نال فيها فخر أبوظبي الأفضلية في الأداء الذي ترجمه بثلاثية عمر تراوري ق 13 و 65 و على مبخوت من ركلة جزاء ق 56، بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 30 نقطة محافظا على تواجده بالمركز الثاني في روليت الدوري، معمقا جراح العميد برصيد 24 نقطة في المركز الرابع مؤقتا قبل إكمال مباريات الجولة غدا السبت، وشهدت المباراة طرد محمود خميس مدافع النصر في الدقيقة 89 بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، وطرد خليفة الحمادي مدافع الجزيرة عند الدقيقة الثالثة من الزمن المهدر بالبطاقة الصفراء الثانية.



مع بداية اللقاء ظهرت أفضلية الجزيرة في تبادل الكرات والسيطرة، مع سرعة نقل الكرة إلى ملعب المنافس بسبب إيجابية خط الوسط، ليترجم جهوده بهدف مبكر عند الدقيقة 13 حمل توقيع عمر تراوري الذي إستفاد من التمريرة الذكية والمتقنة لزميله علي مبخوت في عمق الدفاع، ليأتى تراوري القادم من خلف ويحولها إلى داخل الشباك، وبعدها بدقيقة كاد علي مخبوت إن يضيف الهدف الثاني بتهديفة أصطدمت بالقائم الأيمن وحارس المرمى معا وتحولت إلى ركنية، لتشتعل المباراة أكثر ويحاول النصر تعديل النتيجة بمضاعفة الجانب الهجومي أبرزها هجمة سريعة أنتهت بتهديفة من محمد فوزي مرت أعلى العارض، بجانب تهديفة أخرى من ريان منديز الذي تقدم بالكرة وسدد بقوة لكن علي خصيف نجح في التصدي، بينما لم تتوقف محاولات الجزيرة الذي لعب بشهية مفتوحة لإحراز الأهداف وقاد عددا من الهجمات التي لم تخلو من الخطورة على مرمى العميد وكاد عبد الله رمضان ان يفعلها بإحراز الهدف الثاني من تهديفة يسارية من خارج الصندوق لكن كرته أصطدمت بالقائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني عاد النصر بشكل أفضل خلال الدقائق الأول ووضحت رغبة لاعبيه في إدراك التعادل الذي كان قريبا منه بعد كرة عكسية نفذها محمود خميس وجدها الوافد الجديد خامداموف أمام المرمى لكنه لم يتعامل معها بشكل جيد، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه العميد عن الهدف، أستقبلت شباكه الهدف الثاني من ركلة جزاء أرتكبها محمود خميس مع خلفان مبارك نفذها علي مبخوت محرزا ثامن أهدافه في المنافسة عند الدقيقة 56.

وحاول مدرب النصر اللحاق باللقاء وزاد من قوته الهجومية بدخول الهداف تيجالي وخروج حبيب الفردان لكن شباكه أستقبلت هدفا ثالثا بعد أن زار شباكه للمرة الثانية في اللقاء عمر تراوري في الدقيقة 65 بعد تبادل رائع للكرة بين خلفان مباك ومبخوت وتراوري الذي دار حول نفسه ووضع الكرة في الشباك.

وعلى الرغم من تاخره بثلاثة أهداف لكن العميد واصل إجتهاده للوصول إلى شباك على خصيف وسط إيقاع مرتفع للقاء ولاحت فرصة للبديل تيجالي داخل خط ست ولكنه لم ينجح في تحويلها للشباك، بينما واصل الجزيرة أفضليته في اللقاء وأستفاد مدربه من الدقائق الأخيرة بمنح الفرص لبعض العناصر التي كانت بديلة عن اللعب مثل العائد للكشوفات محمد جمال، وإيزيكيل الذي كان يشكو من الإصابة وعلى الرغم من ذلك لم يتأثر أداء الفريق ونجح في المحافظة على مردوده الجيد دون أن يستسلم النصر لكن دون جدوى مع سلبية أداء لاعبيه ليتعرض لاعبه محمود خميس للطرد بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 89، ,وأعقبه طرد خليفة الحمادي مدافع الجزيرة بذات الطريقة في الدقيقة 90+ 3 ليعلن بعدها قاضي الجولة عن نهاية اللقاء بفوز الجزيرة بثلاثية دون رد.

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