الوحدة يعزف لحن "الرباعية السعيدة" في حتا

المصدر: دبي –علي الظاهري

عزف فريق الوحدة لحن الرباعية "السعيدة" بعد فوزه على مضيفه حتا بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد حمدان بن راشد اليوم ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي، ليرفع أصحاب السعادة رصيدهم إلى 22 نقطة، بينما واصل "الإعصار" نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند نقطتين.

افتتح فريق الوحدة التسجيل في الدقيقة 12 بعد أن استفاد هجمة مرتدة نجح فيها اللاعب الكوري لي ميونغ في تسجيل أول الأهداف، وقدم عمر خريبين أوراق اعتماده مع الوحدة في أول ظهور رسمي له بقميص "أصحاب السعادة" بعد تألقه في تسجيل هدف فريقه الثاني برأسية جميلة في الدقيقة 24. ونجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق عبر رأسية اللاعب حبيب يوسف إثر ركلة ركنية من عبدالله كاظم في الدقيقة 31، ليرد الوحدة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول ويعزز تقدمه بواسطة اللاعب تيم ماتافز في الدقيقة 49.

وأكد الوحدة تفوقه المطلق رغم محاولات أصحاب الأرض في تقليص النتيجة، حيث تألق عمر خريبين الذي سجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 69. وألغى حكم المباراة نواف الزيودي ضربة جزاء لصالح الوحدة بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "الفار" بسبب وجود حالة تسلل. وشهدت المباراة أول ظهور للسويدي ناهار بيسارا الوافد الجديد في صفوف حتا، بينما شهدت غياب كلاً المجري فلاديمير كومان وزميله الكولمبي كيفن الكسندر والذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع حتا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز