عجمان يحقق فوزه الثاني بـ "ريمونتادا" على الظفرة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

حقق عجمان فوزه الثاني على التوالي في دوري الخليج العربي ونجح في قلب تأخره إلى فوزٍ غالٍ بنتيجة 2-1 أمام ضيفه الظفرة في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 14، ليصل "البرتقالي" للنقطة التاسعة وبقي الظفرة في 16 نقطة، جاء الشوط الأول للمباراة مثيراً من بدايته، بفضل النهج الهجومي الذي أتبعه عجمان ونجح من خلاله في فرض أفضليته مبكراً، ولكن على عكس مجريات اللعب، نجح الظفرة في مباغتة مضيفه بهدف سريع "ق 8" بعدما استغل خطأ فادح للاعب وسط عجمان عصام فائز استثمره الاسباني بيدرو كوندي ببراعة في مرمى الحارس علي الحوسني.

وشهدت الدقيقة 34 لجوء الحكم سلطان محمد لتقنية "الفار" لمعاينة حالة إلحتام بين عصام فائز من عجمان وسهيل المنصوري لاعب الظفرة، وقرر بعدها مخالفة لصالح عجمان بدلا ًمن ركلة جزاء للظفرة لينتهي الشوط الأول بهدف كوندي.

وعاد عجمان للشوط الثاني بعد إجرائه أول تبديل بدخول حسين عبد الرحمن بدلا ًمن حميد عبد الله، ونجح البديل في تعديل النتيجة من أول فرصة في هذا الشوط، مستغلاً عكسية متقنة للمدافع محمد إسماعيل فحولها برأسه في الزاوية اليمنى للحارس زايد الحمادي "ق 50"، وارتفع إيقاع المباراة كثيراً بعد التعادل ورد الظفرة بهجوم سريع نجح خلاله الحارس علي الحوسني في التصدي لفرصتين للإسباني بيدرو كوندي، ورد عليه حارس الظفرة زايد الحمادي بالتصدي لفرصة ثمينة لعجمان، حتى جاءت الدقيقة 68 لتعلن عن هدف التقدم لعجمان بواسطة المهاجم المالي مايغا الذي استغل تمريرة ذهبية من لويز أنطونيو وسدد في سقف المرمى.

واستمر الأداء الهجومي للفريقين في الجزء الأخير للمباراة وتألق حارس عجمان علي الحوسني في التصدي لكثير من الهجمات حتى انتهت المباراة بأهدافها الثلاثة ويفوز عجمان بنتيجة 2-1.

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