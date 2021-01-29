اتحاد الإمارات لكرة القدم يعلن عن تشكيل لجنة للإحصاء والتوثيق

المصدر: وام

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل لجنة للإحصاء والتوثيق برئاسة الإعلامي محمد الجوكر، ومنصور عبدالله / نائباً / وعضوية كل من حسين المنصوري , وسلطان آل علي، وفرحان المرزوقي ، ويحق للجنة الاستعانة بعدد من نجوم الكرة والحكام القدامى وممثلي وسائل الإعلام .

وتتمثل اختصاصات اللجنة بتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ اتحاد الإمارات لكرة القدم منذ تأسيسه ، بما يشمل المسابقات المحلية التي نظمها الاتحاد / سجل الأبطال – الهدافون –– الحكام / , إضافة إلى مشاركات منتخباتنا الوطنية في البطولات / الإقليمية – القارية – العالمية / , ومشاركات الأندية الإماراتية في البطولات الخارجية ، ورصد لأبرز إنجازات الاتحاد و منتخباته الوطنية ، واحصائيات مشاركات اللاعبين الدوليين وتشمل / عدد المباريات الدولية – الأهداف – الإنجازات / ، وإحصائيات مشاركات الحكام الدوليين في البطولات الخارجية .

كما تشمل اختصاصات اللجنة جمع الوثائق والصور الأرشيفية الخاصة باتحاد كرة القدم، والجوانب المتعلقة بالمعلومات التاريخية لمنتسبي اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام ، ووضع سياسة موحدة للإحصاء الكروي وتعميمها على وسائل الإعلام والعمل على انشاء نظام للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع الأرشيف الوطني .

وستحظى اللجنة بمتابعة واهتمام من مجلس إدارة اتحاد الكرة ، حيث سيقوم المجلس بالاطلاع على نشاطها الدوري وسيوفر لها كل أشكال الدعم من أجل إنجاح مهامها .

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن تشكيل لجنة الإحصاء والتوثيق يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على توثيق كل ما يتعلق بتاريخ الكرة الإماراتية ، مؤكداً أن مشروع التحول للأرشفة الإلكترونية بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة ، حيث يتم أرشفة كل سجلات الاتحاد إلكترونياً بالتعاون مع الأرشيف الوطني .

وأشار بن هزام أن اتحاد كرة القدم يعتز بجميع من أسهم في إنجازات كرة الإمارات من أعضاء مجلس إدارة ولاعبين ومدربين وحكام وغيرهم ، مؤكداً على مسألة إعطاء كل ذي حق حقه في مسألة المشاركات والأرقام والإحصائيات، وفق نظام إلكتروني دقيق يعتمد على مصادر موثوقة ومعتمدة ، مشيراً إلى أن الإنجازات والأرقام للنجوم السابقين تُحفز الأجيال الجديدة على مواصلة رحلة الإنجازات والتميز.

وأضاف أن اتحاد الكرة كان قد أطلق في موسم 2011 مشروع FA NET الذي يحتوي على كل المعلومات الإحصائية لجميع المسابقات لمختلف المراحل السنية والفريق الأول، وتشمل نتائج المباريات وجدول ترتيب الفرق والهدافين إلى جانب الإنذارات وغيرها من المعلومات ، حيث انها موثقة ومعتمدة من موسم 2003-2004 حتى الموسم الحالي .

وأكد الأمين العام أن الاتحاد على ثقة من أن لجنة الإحصاء والتوثيق ستضع النقاط فوق الحروف، وستدقق المعلومات وتقدم أرقاما سليمة، تخدم الرأي العام وتنصف جميع منتسبي اللعبة الشعبية الاولى في الدولة وتبرز مشاركاتهم , مشدداً على أهمية التوثيق في ظل التقدم التقني .



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