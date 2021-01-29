مبخوت يدعو اتحاد الكرة للتجاوب مع طلب فهد خميس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

دعا علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة، اتحاد كرة القدم إلى التجاوب مع طلب فهد خميس الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، الخاص بإضافة الأهداف العشرة التي أحرزها في موسم 1990-1991 والذي تم الغاؤه قبل إكماله إلى رصيده من الأهداف.

وأكد مبخوت في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مطلب فهد خميس "حق مشروع"، مؤكدا أنه قدم الكثير لكرة القدم الإماراتية، وانه يتمنى من الاتحاد الموافقة على طلبه.

ويمتلك فهد خميس 165 هدفا في رصيده توجته هدافا تاريخيا، ويعتبر علي مبخوت منافسا قويا له على اللقب برصيد 154 هدفا، أي بفارق 11 هدفا عن فهد خميس، لكن العدد سيرتفع إلى 21 هدفا حال تم احتساب أهداف الموسم الملغي والتي طالب بها الهداف التاريخي على خلفية اعتماد الأهداف المحرزة في الموسم الماضي للاعبين رغم قرار الإلغاء في الجولة 19 من المنافسة والتي تضمنت أهداف مبخوت البالغة 13 هدفا.

وحظيت تغريدة هداف الجزيرة بإشادات واسعة من الجماهير الرياضية التي وصفته موقفه بـ "الكبير والمشرف"، واعتبروا أن طلبه يمثل مبادرة رياضية راقية تعكس روحه الطيبة واحترامه لقدامى اللاعبين وكل من بذل الجهد في مختلف الملاعب.

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