هيلمان: الوصل يتطور

المصدر: دبي-علي شدهان

أعرب البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل الأول لكرة القدم، عن قناعته بأن فريقه يتطور إيجابيا في الأداء والنتائج، واصفا مباراته السبت أمام مضيفه بني ياس ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي بالصعبة.

الأهداف المنشودة

وأوضح هيلمان قائلا: ألمس تطورا إيجابيا في أداء فريق الوصل، عملنا بجد منذ تولينا المهمة الفنية، لدينا عناصر على كفاءة عالية في مختلف مراكز اللعب، سنواصل عملنا بإخلاص من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

بداية قوية

وشدد هيلمان على أنه لا بد من تسجيل بداية قوية في انطلاقة الدور الثاني من الدوري، معترفا بوجود "معوقات" تتعلق بغياب عدد كبير من أعمدة التشكيلة الأساسية للوصل لأسباب "متنوعة"، داعيا إلى عدم الخضوع لتلك "المعوقات" من خلال التركيز على الحلول الممكنة.

منافس قوي

وشدد هيلمان على أنه لابد من مواصلة المشوار بنجاح، مثنيا على بني ياس، مشيرا إلى أنه منافس قوي، ويضم عناصر مميزة، مبديا ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق غايته في مباراة السبت.

النقاط الثلاث

ولفت هيلمان إلى أن أداء الوصل تطور في المباريات الأخيرة، منوها إلى أن فريقه سيظفر بالنقاط الثلاث لمباراته مع بني ياس "لو" قدم نفس الأداء الذي ظهر عليه أمام الشارقة في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي.

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