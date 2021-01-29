الجزائري مهدي عبيد على رادار «العميد»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

أكدت مصادر إعلامية فرنسية، أمس، أن نادي النصر يرغب في ضم مهدي عبيد لاعب منتخب الجزائر ونادي نانت الفرنسي، إلى صفوفه خلال فترة «الميركاتو» الشتوي الحالي.

ويلعب عبيد «28 عاماً» بمركز الارتكاز، ويرتبط بعقد مع فريقه الحالي إلى يونيو 2022، وسبق أن لعب لأندية باناثاينيكوس اليوناني ونيوكاسل الإنجليزي، وديغون الفرنسي وتوّج مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا 2019. وأكدت المصادر أن اللاعب الجزائري متحمّس لخوض التجربة الجديدة مع نادي النصر، ومصرّ على مغادرة نانت قبل 1 فبراير المقبل. ويضم النصر 4 لاعبين أجانب في الوقت الحالي، هم البرتغالي توزي، والإسرائيلي ضياء سبع، ولاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، والأوزبكي دوستونبيك خامداموف.

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