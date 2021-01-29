الدور الثاني انطلاقة نارية في القمة والقاع

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

ينطلق اليوم الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وسط طموحات مختلفة، بعد دعم الفرق صفوفها بصفقات متعددة في فترة «الميركاتو» الحالية، وستكون الانطلاقة نارية بين فرق القمة والصراع ساخناً بين فرق القاع.

وأطلقت رابطة المحترفين شعار «يداً بيد نتعافى» على الجولة 14 دعماً لجهود الدولة للتطعيم بلقاح «كوفيد 19» عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح، مع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية ومساندة الجهود الوطنية الكبيرة لحماية صحة أفراد المجتمع.

وتشهد مباريات الجولة عرض شعار حملة «يداً بيد نتعافى» على الشاشات الكبرى والشاشات الإلكترونية بالملعب، بالإضافة إلى عرض رسالة توعية ضمن المؤثرات المرئية لمباراة الأسبوع التي تجمع الجزيرة مع النصر باستاد محمد بن زايد.

الجدير بالذكر أن الشارقة (الأقوى هجوماً بـ28 هدفاً) يتصدر جدول الترتيب برصيد 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مطارده الجزيرة «27 نقطة»، فيما يحتل بني ياس (الأقوى دفاعاً)، المركز الثالث «26 نقطة»، ويليه النصر «24 نقطة»، ثم العين «23 نقطة»، ويتشارك شباب الأهلي والوحدة في رصيد 19 نقطة.

ويشتد الصراع في القاع بهدف ترك المراكز الأخيرة، بين الثلاثي الفجيرة «7 نقاط» وعجمان «6 نقاط»، وحتا «نقطتان».

وتقام اليوم 3 مواجهات أبرزها لقاء الجزيرة والنصر، فيما يلعب عجمان مع الظفرة، وحتا مع الوحدة، ويلتقي غداً خورفكان مع العين، وشباب الأهلي مع اتحاد كلباء وبني ياس مع الوصل والشارقة مع الفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز