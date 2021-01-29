حتا والوحدة.. بداية مختلفة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، دبي-علي الظاهري

يستضيف استاد حمدان بن راشد، لقاء حتا وضيفه الوحدة في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، لحساب الجولة 14 لدوري الخليج العربي.

ورغم أن البداية جاءت صعبة لأصحاب الأرض في افتتاح الدور الثاني للبطولة أمام ضيفه، ورغم تجرعه من الخسارة الأولى بنصف درزن في انطلاق الدوري، إلا أنه يتمسك بأمل الخروج بنتيجة إيجابية تسعفه للخروج من المركز الأخير، الذي يقبع فيه برصيد نقطتين، بينما يتطلع أصحاب السعادة إلى التقدم خطوة للأمام بعد احتلاله المركز السابع برصيد 19 نقطة.

وأكد الصربي فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا أن فريقه سيفعل كل ما لديه أمام ضيفه الوحدة، وأضاف: إن «الأسماك الكبيرة» كان لها النصيب الأكبر من الاستفادة في فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أنه تفصلهم 4 أيام عن غلق باب الميركاتو الشتوي، ولديهم متسع من الوقت قبل انتهاء موعد الانتقالات.

وقال فلاديمير: إن المباراة صعبة ولا يمكن التنبؤ بمجريات اللقاء رغم التحضيرات العالية بكل ما لدى الفريق من طاقة وإمكانات، مشيراً إلى أن الفريق يعاني من بعض الغيابات غير المتوقعة، كما هو الحال لدى بقية الأندية.

وأضاف: أنا على ثقة كبيرة بقدرة اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لتعويض زملائهم في مواجهة أصحاب السعادة أو من أجل الفترة المقبلة التي ستكون فيها كل مباراة بمثابة نهائي.

ولفت إلى أنه شاهد المباراة الماضية التي جمعت الفريقين وعانى حتا من الكثير من الأخطاء، ويملك المنافس لاعبين من الطراز العالي ويتميز بسرعة نقل الكرات ومصدر قوته الخط الهجومي، ويجب أن يتجنب فريقه الأخطاء في المواجهة المقبلة، حيث لا مجال لإهدار مزيد من النقاط، وسيحاول «الإعصار» تحقيق الفوز في أكبر عدد من المباريات في الفترة المقبلة.

ومن ناحيته أكد حمد المرزوقي لاعب حتا أنه وجميع زملائه اللاعبين جاهزون لمواجهة أصحاب السعادة، اليوم، وقال إن المباراة تجمعهم بفريق كبير وسيحرص الجميع على التعامل مع مجريات اللقاء بجدية عالية، مشيداً بحالة الانسجام والأجواء العامة في الفريق متمنياً التوفيق في المهمة اليوم.

صفوف مكتملة

على الطرف الآخر يدخل الوحدة مواجهة حتا بصفوف مكتملة ربما لأول مرة في الموسم في ظل جاهزية جميع اللاعبين، إذ يسعى الفريق إلى بداية جديدة في الدور الثاني وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بعد أن أنهى الدور الأول في المركز السابع بـ 19 نقطة في أسوأ نتائج الفريق في نصف الموسم منذ 7 سنوات.

وسيحاول الوحدة تأكيد أفضليته على حتا بعد أن فاز في لقاء الدور الأول بنتيجة ثقيلة قوامها ستة أهداف، فيما من المنتظر أن تشهد تشكيلة العنابي الظهور الأول للسوري عمر خريبين، الذي تعاقد معه النادي بديلاً للوفانور، ما يمنح الفريق قوة دفع إضافية في الخط الهجومي بجانب السلوفيني تيم ماتافز.

واستعد الفريق خلال الفترة الأخيرة لاستئناف الدوري بالفوز على العين بهدفين ودياً، حرص خلالها المدرب على الوقوف على جاهزية جميع العناصر.

وتوقع الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة ظهور العنابي بشكل مختلف وأفضل في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، مؤكداً ثقته بلاعبي فريقه، وأنهم يمتلكون إمكانات كبيرة تؤهلهم لتحقيق نتائج أفضل مما كان عليه الحال في الدور الأول.

وشدد على صعوبة المباراة أمام حتا الذي يعرفه جيداً، ولكنه يدخل المباراة بهدف وحيد، وهو الفوز خصوصاً في ظل إدراك اللاعبين لأهمية اللقاء، وضرورة العودة نقاط المباراة الثلاث.

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