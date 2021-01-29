عجمان والظفرة.. أحوال متناقضة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الخامسة والنصف من مساء اليوم، مواجهة صاحب الأرض «عجمان» وضيفه الظفرة ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي في بداية مشوار الفريقين بالدور الثاني، ويعوّل عجمان صاحب الـ6 نقاط على مباراة اليوم لاعتبارات كثيرة أهمها تحسين موقعه في الجدول والوصول للنقطة التاسعة.

لاسيما بعد أن كسر الفريق حاجز صيامه عن الانتصارات في آخر جولات الدور الأول بفوزه على الفجيرة، ولا يقل طموح الظفرة «16 نقطة» عن مضيفه، وفي عجمان حدثت متغيرات مهمة في ملف المحترفين الأجانب.

حيث تمت الاستعانة بلاعبين أجانب هما البرازيلي جارديل والمالي مايغا وكلاهما شاركا في مباراة الفجيرة وسجلا هدفي الفوز وانضم لهما البرازيلي أنطونيو لويس لاعب الظفرة السابق، زيادة على ضم لاعب شباب الأهلي السابق لياندرو بصفة المقيم، ويتوقع مشاركة اللاعبين الأربعة في مباراة اليوم.

وأكد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق استعدادهم الخاص للمواجهة، من منطلق الموقف الحالي للفريق وأهمية الفوز في هذه المباراة، لاسيما بعد العودة الجيدة في ختام الدور الأول بعد الفوز على الفجيرة، وقال الرمادي إنه ولاعبيه لا يتوقفون كثيراً في فوزهم على الفجيرة لأن العبرة في الاستمرارية ومواصلة تحقيق النتائج الجيدة.

وأوضح الرمادي أن الجهاز الفني تحسب كثيراً للإصابات خلال الأيام الماضية، ولذلك تم إلغاء التجربة التي كانت مقررة أمام أحد الفرق الروسية خلال فترة توقف الدوري حتى يحافظ جميع اللاعبين على جاهزيتهم الصحية والاكتفاء بالتمارين اليومية.

وامتدح الرمادي منافسه فريق الظفرة، وقال إنه من الفرق الجيدة التي قدمت مستوى مميزاً، وبالتأكيد ستكون المباراة صعبة، وفريقه يحتاج إلى كثير من التركيز، وقال الرمادي، إن فترة توقف الدوري فيه السلبي والإيجابي، ولكن المهم هو التعامل مع فترة التوقف بالشكل الجيد، مشيراً إلى أن فريقه استفاد من التوقف في مزيد من الانسجام للاعبين الجدد الذين يمثلون إضافة حقيقية.

ومن جانبه، قال لاعب وسط عجمان محمد الشحي، إن مواجهة الظفرة تأخذ أهمية كبيرة من واقع الموقف الحالي للفريق، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يستشعرون أهمية الفوز في المباراة للوصول للنقطة التاسعة، وقال الشحي إنّ الفوز السابق على الفجيرة لا تكتمل فرحته إلا بالفوز في لقاء اليوم، خاصة أن عجمان استقطب لاعبين مميزين في فترة التنقلات الشتوية سيكون لهم بصمتهم في المباراة مثلما فعل مايغا وجارديل في مباراة الفجيرة.

نقص

بدوره أكد محمد قويض مدرب الظفرة، أن فريقه يواجه نقصاً كبيراً في صفوفه يتمثل في غياب مجموعة كبيرة من العناصر الأساسية، ذاكراً أنه واجه أسبوعاً صعباً ونقصاً حتى في التدريبات وقال: في ظل الظروف التي نمر بها فإن التعادل سيكون مرضياً، لكننا بالتأكيد سنلعب من أجل الفوز وثقتي كبيرة في اللاعبين لبذل أقصى ما عندهم وتجاوز المنافس بنيل النقاط الثلاث.

وقال قويض، إن الغيابات تتيح الفرصة أمام اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر لإثبات وجودهم وحجز مقعدهم في التشكيلة، ذاكراً أن اللاعب الذي سيجد الفرصة عليه أن يكون حريصاً بعدم مغادرة التشكيلة عبر تقديم أفضل المستويات والاجتهاد داخل المستطيل الأخضر.

وشدد المدرب السوري على أهمية النقاط الثلاث، ذاكراً أن الظفرة لم يصل إلى منطقة الأمان، وأن المنافسة ستكون أقوى في النصف الثاني، وكل الفرق ستعمل على تحقيق الانتصارات، وأضاف: أتوقع أن نواجه مباراة صعبة خاصة أن عجمان نظم صفوفه بشكل أفضل وحقق فوزاً مهماً في المباراة السابقة، وستكون لديه دوافع كبيرة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

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