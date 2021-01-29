3 مباريات ساخنة في الجولة العاشرة لـ«الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع العاشر لدوري الدرجة الأولى بثلاث مواجهات مثيرة، تقام في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً، وتجمع المباراة الأولى البطائح متصدر ترتيب الهواة بـ18 نقطة بضيفه العربي بتسع نقاط.

ويسعى البطائح المتربع على قمة الترتيب لتعويض هزيمته الأخيرة أمام النواخذة خلال الجولة الماضية بهدف وإلى استعادة النغمة عبر شباك العربي الذي حقق فوزاً مهماً قبل أسبوع على الذيد 2-1، ولن تكون مهمة العربي سهلة بملعب البطائح الذي لم يخسر فيه الفريق أي مباراة خلال المسابقة الحالية بعد أن فاز على أرضية ملعبه في 4 مواجهات وهى حصيلة المباريات التي لعبها حتى الآن بالبطائح.

كفة غير متوازنة

وفي المواجهة الثانية يسعى العروبة «14 نقطة» إلى زيادة رصيده وتجنب الهزيمة أمام ضيفه الذيد صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة والباحث عن تحقيق فوزه الأول في الدوري بعد مرور 9 أسابيع لم يتذوق فيها الفريق طعم الانتصار، وتبدو الكفة غير متوازنة، خصوصاً وأن الفارق بين الفريقين 13 نقطة، وكان من المفترض إقامة هذه المباراة على ملعب الذيد لكن بسبب أعمال الصيانة تم تحويلها لملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة على أن تلعب مباراة الإياب بالذيد.

إبقاء الحظوظ

وتجمع المواجهة الثالثة اليوم فريق التعاون صاحب المركز التاسع بتسع نقاط بضيفه دبا الحصن «11 نقطة» والذي يتطلع للإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الخليج العربي لكن مهمة الحصن لن تكون سهلة أمام التعاون الذي تخصص في عرقلة الكبار بعد أن تعادل مع جاره الإمارات في الجولة الماضية.

مباريات الغد

وغداً تقام مباراتان في الأولى يستقبل فريق مسافي جاره الإمارات في ديربي رأس الخيمة، ويرحل الحمرية لملعب مصفوت في مباراة يتطلع من خلالها فريق الحمرية إلى تحقيق الفوز لتضييق فارق النقاط بينه وبين أندية المقدمة، وسيخلد دبا الفجيرة للراحة الأسبوعية.

مباريات اليوم

البطائح × العربي 17:10

الذيد × العروبة 17:10

التعاون × الحصن 17:10

مواجهات السبت 30/ يناير

مسافي × الإمارات 17:10

مصفوت × الحمرية 17:10

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