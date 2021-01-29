الجزيرة والنصر.. صفحة جديدة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي الجزيرة وضيفه النصر عند الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء اليوم في بداية مشوار النصف الثاني من الدوري «الجولة 14»، خلال مواجهة مشتعلة يعمل خلالها الفريقان على العودة من جديد لسكة الانتصارات، بعد أن تعرض فخر أبوظبي للخسارة في الجولة 13 أمام خورفكان 0-3، فيما خسر العميد أمام شباب الأهلي 0-1، ليكون هدف كل فريق كسب النقاط الثلاث ومواصلة السعي نحو الصدارة في مواجهة تعتبر الأبرز والأهم بين جولات الأسبوع.

وقبل لقاء اليوم يمتلك الجزيرة 27 نقطة في المركز الثاني من المنافسة متأخراً بفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر، فيما يمتلك النصر 24 نقطة بالمركز الرابع.

كفة متساوية

من جانبه أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن الكفة متساوية بين فريقه والنصر في لقاء اليوم، ذاكراً أن المواجهة ستكون صعبة وأنهم يأملون الظهور الجيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الذي وصفه بالقوي والمتميز.

ورأى المدرب الهولندي أن ما يدور داخل قلعة العميد من حديث عن تغيير في الجهاز الفني لا علاقة له بالمباراة ولن يترك تأثيراً عليه، مؤكداً أن النتيجة تتحدد بالعطاء داخل أرضية الملعب فقط.

وقال كايزر إن خسارة فريقه لمباراته السابقة أمام خورفكان أصبحت من الماضي ولن يكون لها انعكاس سلبي في لقاء اليوم وأضاف: لن نقول إن مباراتنا ضد النصر بمثابة عودة للطريق الصحيح لأننا لا ننشغل كثيراً بالماضي ونفكر في المواجهة التي نخوضها ونضع عليها كل تركيزنا حتى نحقق هدفنا.

وأكد مارسيل كايزر أن عناصر فريقه جاهزة للمباراة وهناك إصرار على تقديم مستوى جيد خاصة أن المنافس فريق كبير وأضاف: بالنسبة لموقف الإصابات حتى الآن الرؤية غير واضحة بشأن مشاركة العطاس وايزيكيل وسيريرو، سنرى ما يحدث قبل اللقاء حتى نحدد مدى جاهزية الثلاثي مع التأكيد دائماً على أن سلامة اللاعب أهم لنا من مشاركته.

سكة الانتصارات

من جهته يسعى النصر إلى العودة إلى سكة الانتصارات لتشديد الملاحقة على المراكز الأولى وتجنب الوقوع في فخّ الخسارة مرة أخرى، حتى لا يدخل إلى النفق المظلم ويبدأ صفحة جديدة في الدور الثاني.

ومن المنتظر أن تسجل تشكيلة النصر بعض الغيابات لأسباب صحية، حيث لم تتأكد مشاركة الثنائي محمود خميس وحارس المرمى أحمد شمبيه اللذين افتقد العميد لجهودهما في المباراة الماضية أمام الفجيرة.

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن فريقه جاهز لمواجهة الجزيرة لحساب الجولة الأولى لمرحلة الإياب لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن المباراة عبارة عن ديربي قوي بين الفريقين وأن النصر استعد لها مثل المباريات السابقة ويسعى لتحقيق الفوز فيها من أجل الاستمرار قريباً من فريق المقدمة.

وكشف كرونو عن تعرض بعض لاعبي الفريق إلى وعكة صحية ومعاناة اثنين آخرين من الإصابة ما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركتهم، مؤكداً في الوقت نفسه إلى أنه يتطلع لتعويض هذه الغيابات وتقديم مباراة قوية.

وعبر مدرب النصر عن تفاؤله بقدرة فريقه على العودة من جديد إلى سكة الانتصارات، مشدداً على ضرورة أن يبذل اللاعبون قصارى جهودهم أمام الجزيرة المتطور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز