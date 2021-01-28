زاناردي: خورفكان لا يعاني ضغوطاً أمام العين

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق الكرة بنادي خورفكان تصميم «نسور الخور» في تحقيق الفوز على العين في الجولة 14 من دوري الخليج العربي، وقال تركنا خسارة مباراة شباب الأهلي وراء ظهرنا، ولا أعتقد أن النتيجة ستؤثر في الفريق.

وأضاف: مباراتنا مع العين في بطولة الدوري مختلفة ونحرص على تحقيق نتيجة جيدة، ويوجد تركيز كبير من الجميع من أجل الانتصار، وفريقنا لا يعاني ضغوطاً، والعكس هو الصحيح، لأن «الزعيم» يقاتل على لقب الدوري وكونه تعاقد مع لاعبين جدد فهذا يعود إليه وليس لفريقي وبالمقابل ثقتي كبيرة في اللاعبين وأرى أنهم قادرون على تحقيق نتيجة مرضية وتقديم مباراة كبيرة.

وحول مستوى البرازيلي باولينيو قال: لا أستطيع الحكم على لاعب من مباراة واحدة، والفريق بصورة عامة لم يكن جيداً خلال مباراة «الفرسان»، ولا أستطيع أن أحمل أحداً المسؤولية،وعموماً نحن جاهزون للدور الثاني بشكل عام ولمباراة العين بصفة خاصة ونأمل أن نحقق فيها نتيجة جيدة.

وأشار إلى أن مباريات الدوري تختلف عن الكأس وكل عناصر الفريق جاهزة وقادرة على تقديم المطلوب.

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