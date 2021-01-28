العنبري: خسارة السوبر ووداع الكأس لن يؤثرا على طموحات الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

قلل المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة، من تأثير خسارة فريقه لكأس السوبر ثم الخروج من كأس الخليج العربي ووداع البطولة، على طموحات الفريق في مشوار الدفاع عن لقب الدوري، جاء ذلك تعليقاً على استعدادات فريقه لمواجهة ضيفه الفجيرة مساء السبت في بداية مشوار الدور الثاني.

وتوقع العنبري أن يتغلب لاعبوه على هذا الموقف، وقال: «نحن كجهاز فني ولاعبين نعرف ضرورة التعامل مع المواقف بهدوء وتركيز، ومتفائلون في المرحلة المقبلة بأن يكون الأداء أفضل».

وكشف العنبري عن فقدان جهود لاعب الطرف المقيم ماركو ميلوني لحصوله على 3 إنذارات، مؤكداً ثقته بالبدلاء ومقدرتهم على تعويض غياب أي لاعب.

تجربة

وأشار العنبري للفائدة الفنية التي كسبها الفريق من مباراتي كأس الخليج العربي رغم عدم تأهل الفريق، وقال: «كسبنا فرصة لتجربة اللاعبين والوقوف على مستويات البدائل، وهذا أمر جيد سيفيدنا في مشوار الدوري الطويل والذي لا توجد فيه توقفات كثيرة».

وعن موعد عودة لاعب الفريق المصاب الحسن صالح قال العنبري: اليوم سيكون أول تدريب للحسن مع المجموعة، ومن المبكر تحديد موعد عودته، خصوصاً ومع ضغط المباريات لا نتمكن من اختبار جاهزيته بمباراة ودية.

وأضاف: بالنسبة لكايو لوكاس فهو جاهز بعد مشاركته في 60 دقيقة أمام الوصل قدم فيها مستوى جيداً، لكنه عاد وطالب بمنحه المزيد من الوقت لاستعادة مستواه كاملاً بعد أن توقف لفترة قاربت

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