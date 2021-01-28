مدرب العين: هدفنا العودة من خورفكان بالنقاط الثلاث

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أكد المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، أن هدف فريقه تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث كاملة في مواجهة مضيفه خورفكان يوم السبت، على ملعب الأخير لحساب الجولة 14 من دوري الخليج العربي، وشدد على أهمية احترام المنافس والتركيز والعمل الجاد في ملعب المباراة

وأشار إلى أن العين فقد نقاطاً عدة خلال الدور الأول، أمام الفرق غير المنافسة على الصدارة، ومن المهم أن يظهر بصورة أفضل بداية من مواجهة السبت أمام خورفكان والذي نجح في تحقيق الفوز على الجزيرة بملعب الأخير، وقال: إن الياباني شويا ناكاجيما الذي تم التعاقد معه أخيراً يمتلك المقدرات المطلوبة التي تمكّنه من صناعة الفارق ومساعدة الفريق.

استعادة

وأضاف: استعدنا جهود اللاعبين محمد فايز، ومهند العنزي، وهما من أعمدة الفريق وكلاهما يتمتع بشخصية مؤثرة وساعدا الفريق في تحقيق الفوز بمباريات عدة، ولذلك سنمنحهما الفرصة للمشاركة خلال المواجهات المقبلة، ومن وجهة نظري فالعين لا يحتاج لعدد كبير من اللاعبين، إنما فقط لاعب خط وسط مواطن يمتاز بمقدرات عالية، من أجل إحداث التوازن في الفريق وسد احتياجاته في الدور الثاني من بطولة الدوري، وأدعم التوجه للتعاقد مع اللاعبين الذين يرفعون من مستوى الفريق، وهذا هو صميم عملي، هدفنا واضح وسنقاتل حتى النهاية لنكون في المركز الأول، هذه هي فلسفة نادي العين والتي تتمثل في الفوز بجميع المباريات وحصد البطولات كل موسم.

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