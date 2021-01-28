دا سيلفا: كلباء ينتظر بطل السوبر بشغف كبير

المصدر: كلباء – محمد فضل

وصف خورخي دا سيلفا، مدرب كلباء، مواجهة شباب الأهلي بالصعبة في أعقاب الصحوة الأخيرة لمنافسه، فضلاً عن فوزه بلقب السوبر أمام الشارقة، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه متحمسين ينتظرون مواجهة بطل السوبر في دبي بشغف كبير.

ونوه إلى أن شباب الأهلي تمكّن من تحقيق الفوز على «النمور» في افتتاحية الدوري، وقال: «نطمح لرد اعتبارنا والعودة بنتيجة إيجابية رغم ظروف الغيابات العديدة وسط الفريق».

وتابع: سنفتقد جهود الثنائي أحمد جشك ومارياني بسبب بند الإعارة مع شباب الأهلي إلى جانب التحاق سلطان الزعابي بالخدمة الوطنية ووليد عمبر للإصابة، ونقوم بتجهيز البدلاء للقيام بأدوارهم على أكمل وجه، وأعتقد بأن مباراة السبت مختلفة.

وفيما يتعلق ببديل التشيلي فرنانديز المنتقل لباشا شهير التركي، أشار إلى أن المفاوضات جارية مع لاعب أجنبي للالتحاق بالفريق في أقرب فرصة ممكنة، وربما سيكون متواجداً وجاهزاً مع «النمور» خلال مباراة عجمان في الجولة المقبلة.

مارفيك

وعن تواجد مدرب المنتخب مارفيك خلال مباراة كلباء وبني ياس السابقة قال: بطبيعة الحال تواجد مدرب «الأبيض» يمثل حافزاً لكل لاعب لتقديم أفضل ما لديه وليبرز مع الفريق، وبالتالي إمكانية اختياره والمشاركة مع المنتخب، وسأكون سعيداً لو تم اختيار أي لاعب من كلباء لقائمة منتخبنا الوطني.

فريق مرشح

أكد الإيطالي جابريل سانتيني، مدافع كلباء، أن شباب الأهلي يعد من الفرق المرشحة لنيل اللقب، وهو قوي ويملك لاعبين مميزين في جميع الخطوط، لكننا عازمون على الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أنه رهن إشارة المدرب، وقال: متى ما أتيحت لي فرصة المشاركة سأقدم كل ما لديّ من أجل خدمة الفريق.

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