مهدي علي: أتمنى استمرار الأداء التصاعدي لشباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تمنى مهدي علي مدرب شباب الأهلي، استمرار الأداء التصاعدي للاعبيه، مشيراً إلى استعدادات فريقه الجيدة للقاء اتحاد كلباء بعد غد، في انطلاقة الدور الثاني من دوري الخليج العربي.

وقال: كانت لدينا فترة قصيرة بعد لقاء خورفكان في كأس الخليج العربي، لأخذ قسط من الراحة، ولنستأنف بعدها التدريبات، وأمامنا يومان للتركيز والعمل على التحضير الجيد لهذه المباراة.

وأضاف: «أتمنى مواصلة الفريق الأداء بنفس النسق التصاعدي وبذات الروح التي ظللنا نلعب بها في المباريات السابقة، وبكامل التركيز والجدية، وبالنسبة لنا نأخذ كل مباراة على حدة، وسنستمر بنفس الرغبة والجدية في الأداء والسعي لتحقيق الفوز».

وعن اتحاد كلباء، قال: منافسنا فريق جيد، وقدم مستوى طيباً خلال الدور الأول واحتل مركزاً متقدماً في الترتيب، كما نجح في الوصول إلى قبل نهائي كأس الخليج العربي، وهو ما يؤكد أن الفريق تطور كثيراً، ولن تكون المباراة سهلة، ومطلوب منا التعامل بروح الفريق الواحد، حتى نستطيع تحقيق النتيجة المطلوبة.

إصابات

وحول غيابات وجاهزية اللاعبين، قال: الإصابات لا تزال موجودة في صفوف الفريق، وهذه هي طبيعة كرة القدم، ولدينا لاعبون ظلوا بعيدين عن المشاركة لفترة بسبب الإصابة، مثل يوسف جابر وهيلدون وأحمد خليل، وسنتابع حالات اللاعبين خلال التدريبين المقبلين، ونرى مدى جاهزية اللاعبين، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القائمة الرئيسية.

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