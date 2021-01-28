رابطة المحترفين تعلن مواعيد نصف نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: وام

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي حيث تقرر أن تقام مباريات الذهاب في التاسع من فبراير المقبل اذ يستضيف النصر فريق اتحاد كلباء في تمام الساعة 5:30 مساء، ثم يلتقي الوصل وشباب الأهلي في 8:15 مساء.

وتقام مباريات الإياب في الثاني من مارس، حيث يحل النصر ضيفا على اتحاد كلباء في تمام الساعة 5:30 مساءً، وتختتم المباريات بلقاء شباب الأهلي والوصل في 8:15 مساء.

كما قررت الرابطة تعديل تواريخ مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري الخليج العربي لتقام يومي 7،6 مارس بدلاً من يومي 6،5 مارس لمنح الأندية المتأهلة للدور قبل النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي أيام الراحة الكافية بين الجولتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من مسابقة دوري الخليج العربي، فيما ستقام مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما يومي 8 و9 مارس في نفس التوقيت المحدد سابقاً في جدول المسابقة.

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