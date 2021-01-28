إيسايلا: «السماوي» مطالب بالتركيز والوصل تغير كثيراً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، صعوبة مواجهة الوصل بعد غد في الجولة الرابعة عشرة من دوري الخليج العربي، مشدداً على أن «السماوي» يتطلع لاستكمال مسيرته الجيدة الموسم الحالي وتحقيق 3 نقاط جديدة.

وقال «قدمنا أداءً جيداً في الدور الأول ولكن ما قدمنا أصبح من الماضي، ونتطلع لمواصلة المسيرة، وإذا كنا نريد اللعب مجدداً بنفس الحماس والقوة فنحن مطالبون بالتركيز».

وأضاف: الوصل تغير كثيراً وشاهدت مباراتهم الأخيرة أمام الشارقة بعد أن قدموا أداءً جيداً، لا ننظر لفوزنا عليهم في المباراتين السابقتين ومباراتنا المقبلة هي الأهم ونريد الحفاظ على وضعيتنا الجيدة في الجدول، وسنقاتل من أجل حصد 3 نقاط جديدة.

غياب

وكشف إيسايلا عن غياب قائد الفريق فواز عوانة لتراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى استمرار غياب جواو فيكتور وصامويل ومحمد راشد للإصابة، لافتاً إلى أن الفريق يركز على المباراة المقبلة بغض النظر عن المسابقة بعد الخروج من كأس الخليج العربي بضربات الجزاء أمام اتحاد كلباء.

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