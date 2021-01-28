غوران: الفجيرة يطمح للعودة بنقاط مباراة الشارقة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد الصربي غوران مدرب ريق الكرة بنادي الفجيرة بأنه يعمل على تصحيح أخطاء لاعبي الفريق خصوصاً في الخط الخلفي والتي دائماً تكلف الفريق فقدان النقاط الثلاث، وقال: نسعى للعودة من الشارقة بنتيجة إيجابية وخاصة وأن «الذئاب» قدموا مباراة كبيرة أمام الفريق نفسه في افتتاحية الدوري.

ثقة

وأشار إلى أن ثقته كبيرة في لاعبي الفجيرة لتقديم المستوى المنتظر في مواجهة الشارقة بعد غد، وخاصة وأن الشارقة يعد من الفرق القوية ويتربع حالياً على القمة فضلاً عن امتلاكه للاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية.

وعبر المدرب عن سعادته بانضمام الثنائي الأجنبي الجزائري رشيد عثمان والبرازيلي كوتينهو وقال: «أتمنى أن يحققا التجانس سريعاً داخل الفريق، وسنرى مدى جاهزيتهما للمباراة بعد خوضهما حصة تدريبية وحيدة مع الفجيرة».

ودعا غوران لاعبيه إلى التكاتف مع انطلاقة مباريات مرحلة الإياب والتي لا تتكرر فيها فرص الذهاب.

سعادة

من ناحية أخرى عبر الجزائري رشيد عثمان عن سعادته بالانضمام لفريق الفجيرة، وقال: فخور بأن أكون جزءاً من الفريق، وقال: شاهدت عدداً من مباريات الفريق وجميع اللاعبين يمتلكون روحاً عالية مما يساعد على التأقلم سريعاً وتقديم أداء قوي لمساعدة الفريق على البقاء في الدوري، وألمح إلى أنه تربطه علاقة جيدة بالتونسي فراس بن العربي ما سيساعده على الدخول سريعاً في الأجواء

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