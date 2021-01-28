العين يوزع كسوة الشتاء لعمال النادي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

وزع نادي العين الطرود الغذائية والأدوات الصحية والطبية والملابس الشتوية ومستلزمات الأطفال على عمال النادي في اطار مبادراته السنوية (كسوة الشتاء) والتي تستمر طوال فصل الشتاء تحت إشراف قسم الاتصال المؤسسي بالنادي.

وشارك في المبادرة مدراء الشركات ومشرفي القطاعات وعدد من لاعبي فرق النادي بمختلف الألعاب، وقال أحمد برمان لاعب متوسط ميدان الفريق الأول بالعين إن نادي العين يحرص على ترسيخ مفهوم النادي الشامل، لذلك تجد كل منتم لهذا الكيان يدرك أهمية المشاركة في المبادرات الخلاقة من أجل خدمة مجتمعنا، وأشاد بجهود جمهور العين على الخدمات التطوعية المميزة التي ظلوا يقدمونها من خلال فريق العمل العيناوي.

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