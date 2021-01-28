شباب الأهلي في مجموعة نارية بدوري أبطال آسيا 2021

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، عن وقوع شباب الأهلي في المجموعة الأولى النارية، وتضم الهلال السعودي، بطل نسخة عام 2019، والاستقلال الطاجيكي، والفائز من مباراة الملحق بين الغرافة وأجمك الأوزبكي.

فيما أوقعت القرعة، الشارقة، في المجموعة الثانية، وتضم فرق تراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية، أما الوحدة والعين، اللذين يخوضان ملحق التصفيات 7 أبريل المقبل، ففي حالة فوز الأول على مستضيفه فولاد الإيراني، يتأهل للعب في المجموعة الرابعة، إلى جانب السد والنصر السعودي والوحدات الأردني، وحال فوز الوحدة في الملحق على ضيفه الزوراء العراقي، يلعب في المجموعة الخامسة، إلى جانب بيرسبوليس الإيراني والريان وغوا الهندي، بينما ضمت المجموعة الثالثة، الأهلي السعودي والدحيل والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

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