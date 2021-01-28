كأس الخليج العربي.. «الناجحون الأربعة»

المصدر: دبي - علي شدهان

اكتسبت النسخة الحالية من كأس الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، وضعاً غير مسبوق مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة، كونها شكلت أولى محطات انطلاقة الموسم الجاري بعد فترة ترقب وانتظار امتدت أكثر من 7 أشهر احترازاً من وباء «كورونا»، ولإقامة مباريات النسخة وفقاً لنظام جديد «ذهاب وإياب»، قبل أن تُفرز مباريات الدورين الأول وربع النهائي، «الناجحون الأربعة» الذين باتوا يقفون على أعتاب معانقة لقب النسخة الاستثنائية!

وفي ختام جولة إياب الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي، واصل شباب الأهلي والنصر والوصل واتحاد كلباء، المشوار بنجاح تام بالوصول معاً إلى الدور نصف النهائي .

تجاوز العقبة

وأفلح «الناجحون الأربعة» في تجاوز عقبة جولة إياب الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، بتكرار شباب الأهلي فوزه الكاسح على منافسه خورفكان ، والنصر على الفجيرة ، والوصل على الشارقة ، واتحاد كلباء على بني ياس .

ورغم أن «الرباعي الناجح» قد حقق المراد بالوصول إلى المحطة ما قبل الأخيرة من منصة التتويج بلقب كأس الخليج العربي، إلا أن مستوى «بريق» التأهل إلى نصف نهائي البطولة، قد تفاوت بين فريق وآخر، ولو بنسبة محدودة، شباب الأهلي ربما حاز النسبة الأكبر من البريق عندما أشبع منافسه خورفكان بـ9 كرات ذهاباً وإياباً، فيما أبدع الوصل ذهاباً وإياباً بعبور متصدر الدوري، الشارقة رغم معاناة الفهود غياب أكثر من 7 لاعبين من أعمدة تشكيلته الأساسية «لأسباب أخرى»، فيما جاء تأهل النصر أقل بريقاً، نظراً لأنه حقق هدفه المنشود بصعوبة لا تخفى على عين متابع عندما تأهل بهدف من «نيران صديقة» جاء في الدقيقة 84 من زمن مباراته أمام مضيفه الفجيرة!

ثالث الدوري

أما اتحاد كلباء، فقد حاز نسبة بريق كافية بعدما نجح في إقصاء ثالث الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي، بني ياس، حتى وإن جاء تأهل النمور عبر ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ولكن ذلك لا يقلل من قيمة بلوغ اتحاد كلباء المحطة ما قبل الأخيرة من محطات البطولة.

الأفضل و«الأشطر»

أحمد لشكري نجم كرة القدم الإماراتية السابق، لفت إلى أن جولة إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي، أفرزت الفرق الأفضل و«الأشطر» في معرفة كيفية تحقيق الهدف المنشود بأقصر الطرق رغم المعوقات، معرباً عن قناعته بأن «الرباعي المتأهل» إلى نصف النهائي، عرف كيفية تجاوز تلك المعوقات، وخصوصاً بالنسبة للوصل الذي افتقد غالبية أعمدة تشكيلته الأساسية في مباراته أمام منافسه الشارقة.

وتوقع لشكري أن تشهد جولة نصف النهائي ، مستوى أعلى من التنافس والندية بين الفرق الأربعة، مع ارتفاع مؤشر الرغبة في إحراز لقب البطولة!

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