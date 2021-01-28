جراحة ناجحة لوليد حسين وشباب الأهلي يقترب من يوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أجرى وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي، عملية جراحية ناجحة، أمس، لعلاج كسر في الكاحل أصيب به خلال مباراة «فرسان دبي»، أول من أمس، أمام ضيفهم خورفكان، في إياب دور الثمانية من كأس الخليج العربي، ويحتاج اللاعب إلى قرابة ثلاثة أشهر للعلاج، ما يعني نهاية موسمه الحالي مع الفريق في الوقت الذي اقترب فيها الفريق من التعاقد مع البرازيلي يوري سيزار .

وقال وليد حسين، قبل إجراء الجراحة في مستشفى راشد في دبي: «الطبيب طمأنني، وكشف لي أن الإصابة كسر في عظمة أنكل القدم الصغيرة، وأن فترة العلاج تصل إلى شهرين قبل البدء في التدريبات التدريجية، وصولاً إلى التدريبات داخل الملعب مع الفريق».

وعن كيفية الإصابة، أوضح وليد، قائلاً: «انزلقت لاستخلاص الكرة، ولكني وقعت على أنكل قدمي، وشعرت به كأنه ينفصل، والألم كان شديداً وقوياً، وظللت استغفر الله حتى خروجي من الملعب ووصولي إلى مستشفى راشد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة».

صفقة

وكان وليد، قد تعرض للإصابة، وغادر بسببها أرض الملعب محمولاً من الجهاز الطبي في الدقيقة 34 من عمر المباراة، التي حسمها شباب الأهلي بخمسة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس المحترفين، بعدما حسم لقاء الذهاب بالفوز 4-2.

إلى ذلك، اقترب شباب الأهلي من التعاقد مع البرازيلي يوري سيزار (20 عاماً)، جناح أيسر نادي فلامينغو البرازيلي، والذي يلعب معاراً لنادي فورتاليزا، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم، وأشارت الصحافة البرازيلية، إلى أن فلامينغو، وافق على العرض الرسمي الذي تقدم به شباب الأهلي للتعاقد مع يوري، وقيمته 6 ملايين دولار.

تحضيرات

على صعيد آخر، يواصل شباب الأهلي، تدريباته بدون الحصول على راحة، استعداداً للقاء مضيفه اتحاد كلباء السبت المقبل، في انطلاقة الدور الثاني من دوري الخليج العربي، تحت قيادة مدربه الوطني مهدي علي، والذي قاد الفريق خلال 8 مباريات في المسابقات الحلية منذ توليه المسؤولية، وحقق شباب الأهلي خلالها الفوز في 5 مباريات، وتعادل مباراتين وخسر مباراة واحدة.

وسجل شباب الأهلي، 17 هدفاً، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وتوج تحت قيادة المدرب مهدي علي، بطلاً لكأس سوبر الخليج العربي، وتأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى نصف نهائي كأس الخليج للمرة التاسعة في تاريخه، والسادسة على التوالي، ليلتقي الوصل في الدور قبل النهائي.

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