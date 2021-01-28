اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل لوسطاء اللاعبين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، في فندق ميدان بدبي، ورشة عمل وسطاء اللاعبين، بحضور هشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، وأمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، والمستشار ماجد الجلاف عضو اللجنة.

وتوجه الزرعوني بالشكر إلى جميع وسطاء اللاعبين على حضورهم ومشاركتهم في هذه الورشة، التي تأتي في إطار حرص اتحاد كرة القدم، ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين على التواصل الدائم والمستمر مع مختلف أطراف اللعبة.

وناقشت الورشة التي أدارها المستشار محمد المهيري مدير الإدارة القانونية، وحمدة الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل مجموعة من المحاور المهمة منها العلاقة بين اللاعب والوسيط والأندية، العقود، الوسيط المحلي، العقوبات، المدفوعات إلى الوسطاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز