سعيد القاسمي يتوّج النفط العراقي بطلاً لخورفكان الدولية للصالات

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

توّج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي ممثل حاكم الشارقة في خورفكان فريق نادي نفط الوسط العراقي بطلاً للنسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات، التي استضافها نادي خورفكان برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وفاز نفط الوسط على فريق نادي البطائح 7 -4 بعد مباراة مثيرة في آخر دقيقة ونصف، والتي شهدت تسجيل 5 أهداف للفريقين.

وجرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وسالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنتين المنظمة ولجنة كرة الصالات.

ونال الفريق العراقي كأس البطولة الذي صمم على نسق مدرج مسرح خورفكان والميداليات الذهبية ومبلغ 15 ألف دولار، فيما نال البطائح الميداليات الفضية ومبلغ 10 آلاف دولار.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 10 فرق.

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