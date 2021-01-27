فلاديمير: «الأسماك الكبيرة» تلتهم الميركاتو الشتوي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، دبي - علي الظاهري

أكد الصربي فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أن فريقه سيفعل كل ما لديه في المباراة المقبلة أمام ضيفه الوحدة والتي تقام ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي، وأضاف أن «الأسماك الكبيرة» التهمت النصيب الأكبر من الاستفادة في فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أنه تفصلهم 4 أيام عن غلق باب الميركاتو الشتوي ولديهم متسع من الوقت قبل انتهاء موعد الانتقالات.

وقال فلاديمير إن المباراة صعبة ولا يمكن التنبؤ بمجريات اللقاء رغم التحضيرات العالية بكل ما لدى الفريق من طاقة وإمكانيات، حيث خاص حتا مباراته الأولى أمام الوحدة في افتتاحية الدوري بسداسية، مشيراً إلى أن الفريق يعاني من بعض الغيابات غير المتوقعة كما هو الحال لدى بقية الأندية.

وأضاف: أنا على ثقة كبيرة بقدرة اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لتعويض زملائهم في مواجهة أصحاب السعادة، وضاعفوا جهدهم للفترة المقبلة التي ستكون فيها كل مباراة بمثابة نهائي.

ولفت إلى أنه شاهد المباراة الماضية التي جمعت الفريقين وعانى حتا من الكثير من الأخطاء، ويملك المنافس لاعبين من الطراز العالي و يتميز بسرعة نقل الكرات ومصدر قوته الخط الهجومي، ويجب أن يتجنب فريقه الأخطاء في المواجهة المقبلة، حيث لا مجال لإهدار مزيد من النقاط وسيحاول «الإعصار» تحقيق الفوز في أكبر عدد من المباريات في الفترة المقبلة.

ظهور أفضل

على الجانب الآخر قال الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة إنه يتوقع ظهور العنابي بشكل مختلف وأفضل في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، مؤكداً ثقته في لاعبي فريقه وأنهم يمتلكون إمكانيات كبيرة تؤهلهم لتحقيق نتائج أفضل مما كان عليه الحال في الدور الأول.

ويستعد الوحدة لمواجهة حتا بعد غد في انطلاق مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي، إذ كان العنابي قد اكتسح منافسه في الدور الأول بسداسية نظيفة.

وأضاف رازوفيتش أن الوحدة استعد جيداً لمباراة حتا، حيث يدخل الفريق اللقاء بصفوف مكتملة بعد تعافي عدد من اللاعبين للإصابة، إذ لم يشارك خميس إسماعيل ومحمد برغش في مباراة العين الودية الأخيرة، ولا أتوقع مباراة سهلة أمام حتا الذي نعرفه جيداً ولكننا ندخل المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط، واللاعبون يدركون أهمية المباراة جيداً.

وأشار إلى أن التعاقدات الجديدة المتمثلة في عمر خريبين وجواو ماركوس تمنح الفريق خيارات جديدة وإيجابية في النواحي الهجومية، وثقته في أنهم سيساعدون الفريق، لافتاً إلى أنه يركز مع القائمة الحالية في الفريق كونها ستستمر لبقية الموسم وأن الفريق لديه لاعبين يمتلكون إمكانيات هائلة.

تركيز

ورفض رازوفيتش التعليق على قرعة دوري أبطال آسيا التي أوقعت الفريق في مجموعة تضم بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي في حال تجاوز الوحدة الزوراء العراقي في مباراة الملحق، مشدداً على أن تركيزه على تحقيق الفوز على حتا وحصد الثلاث نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز