ليوناردو على طريق العودة إلى قائمة شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تتجه إدارة نادي شباب الأهلي، إلى قيد اللاعب البرازيلي ليوناردو، العائد من الإصابة في قائمة الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي يوم 5 فبراير المقبل، بديلاً للاعب هيلدون راموس من الرأس الأخضر.

وترددت أنباء قوية عن عودة ليوناردو، إلى صفوف "شباب الأهلي، مع عودته إلى دبي مؤخراً، بعد إكمال برنامجه العلاجي عقب العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، اقترب شباب الأهلي من التعاقد مع البرازيلي يوري سيزار (20 عاماً)، جناح أيسر نادي فلامينجو البرازيلي، والذي يلعب معاراً لنادي فورتاليزا، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم، وأشارت الصحافة البرازيلية، إلى أن فلامينجو، وافق على العرض الرسمي الذي تقدم به شباب الأهلي للتعاقد مع يوري، وقيمته 6 ملايين دولار.

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