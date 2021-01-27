العين يسعى لاستعارة البرازيلي أوليفيرا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكدت تقارير اخبارية أن نادي العين دخل في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع البرازيلي ميكائيل أوليفيرا، جناح فلامينجو، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفيما لم يتسن التأكد رسميا من صحة الأخبار أشارت وسائل اعلام برازيلية إلى أن النادي البرازيلي بصدد بيع بعض لاعبيه لسد العجز المالي في خزينته المالية.

ونشر الاعلامي غستافو هنريكي المهتم بانتقالات اللاعبين على حسابه الخاص بتويتر صورة من عرض العين المقدم للنادي البرازيلي وبلغت قيمته مليون يورو لاستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر

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