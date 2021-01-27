عبد السلام محمد: تأهل كلباء إلى نصف نهائي الكأس لم يكن صدفة

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكد عبد السلام محمد مدافع كلباء، بأن وصول النمور لنصف نهائي كأس الخليج العربي لم يكن مجرد صدفة، وإنما جاء نتيجة عمل مدروس واجتهادات كبيرة قامت بها إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة المدرب خورخي داسيلفا ومعاونيه وطبقها اللاعبون على أرضية الملعب.

وأشار المدافع إلى أن شخصية النمور ظلت حاضرة في جميع مسابقات الموسم الكروي الحالي بعد التألق اللافت للفريق خلال مرحلة ذهاب دوري الخليج العربي وحصلنا على 19 نقطة، وهو ذات رصيد أندية كبيرة بحجم شباب الأهلي والوحدة، ولفت عبد السلام إلى أن الأداء القوي الذي ميز الفريق سيستمر خلال مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي أمام النصر، والذي قدمنا أمامه مباراة كبيرة في النصف الأول من الدوري وانتهت بنتيجة التعادل 3 - 3.

وتابع: لاعبو النمور يسعون للوصول للمباراة النهائية مع كامل احترامنا للعميد حامل لقب النسخة الأخيرة من مسابقة الكأس.

وأكد المدافع الذي خاض مع فريقه هذا الموسم 13 مباراة، أن اللاعبين عاهدوا أنفسهم في مواصلة مشوار النتائج الجيدة في الدوري والتقدم نحو فرق المقدمة في الدوري، مشيراً إلى أن تجنب الفريق للهزيمة في 8 مباريات متتالية يحسب للاعبين وللجهاز الفني، ونأمل في أن نستمر على ذات المستوى في قادم الجولات.

وقال: تخطينا مرحلة التفكير في البقاء ضمن كبار دوري المحترفين، وارتفع سقف الطموحات حالياً باحتلال النمور لمركز متقدم، وقادرون على تحقيق النتائج الإيجابية مع انطلاقة مرحلة الإياب.

وتبدو مسيرة اللاعب عبد السلام محمد الكروية عامرة بالأرقام بعد أن لعب لـ 10152 دقيقة و123 مباراة لأكثر من ثلاثة مواسم مسجلاً هدفاً وتعرض للطرد في مرة واحدة، ونال 7 إنذارات طوال مسيرته الكروية.

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