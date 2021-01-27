أيمن الرمادي: تعامل خاص مع مواجهة الظفرة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان على استعدادهم الخاص لمواجهة الظفرة في انطلاقة الدور الثان لدوري الخليج العربي مساء الجمعة بإستاد راشد بن سعيد، من منطلق الموقف الحالي للفريق وأهمية الفوز في هذه المباراة، لا سيما بعد العودة الجيد في ختام الدور الأول بعد الفوز على الفجيرة، وقال الرمادي انه ولاعبيه لا يتوقفون كثيراً في فوزهم على الفجيرة لأن العبرة في الاستمرارية ومواصلة تحقيق النتائج الجيدة.

وأوضح الرمادي ان الجهاز الفني تحسب كثيراً للإصابات خلال الأيام الماضية، ولذلك تم إلغاء التجربة التي كانت مقررة أمام أحد الفرق الروسية خلال فترة توقف الدوري حتى يحافظ جميع اللاعبين على جاهزيتهم الصحية والاكتفاء بالتمارين اليومية.

وامتدح الرمادي منافسه فريق الظفرة، وقال انه من الفرق الجيدة التي قدمت مستوى مميز وبالتأكيد ستكون المباراة صعبة، وفريقه يحتاج إلى كثير من التركيز، وقال الرمادي ان فترة توقف الدوري فيه السلبي والايجابي، ولكن المهم هو التعامل مع فترة التوقف بالشكل الجيد، مشيراً إلى ان فريقه استفاد من التوقف في مزيد من الانسجام للاعبين الجدد الذين يمثلون إضافة حقيقية.

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