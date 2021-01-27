" فيفا" يرشح الحكمة الإماراتية خلود الزعابي للمشاركة في مونديال السيدات 2023

المصدر: وام

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" الحكمة الدولية الإماراتية خلود الزعابي ضمن قائمة الحكمات المرشحات لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023 المقررة في أستراليا ونيوزلندا وذلك كحكمة فيديو.

ومن المقرر أن تشارك " الزعابي " في البرنامج التطويري الذي تنظمه لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

و تعد خلود الزعابي من الحكمات المتميزات في المنطقة وشاركت في إدارة العديد من المباريات في منافسات منطقة غرب آسيا والمسابقات المحلية.

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