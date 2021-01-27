الحضري يشهد ختام دورة مدربي حراس المرمي بالشارقة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتمت اليوم دورة مدربي حراس المرمي التي نظمها نادي الشارقة لحوالي 30 مدرباً على مستوي الدولة، بهدف تنشط الذاكرة وتجديد المعلومات بأحدث طرق التدريب، في إطار حرص النادي علي دعم الكوادر التدريبية والمساعدة في تطوير قدراتهم، وتوفير كافة المعلومات والمستجدات في عالم التدريب بما يخدم المدربين في الارتقاء بالعمل واعداد حراس على مستوي عال يفيد المنتخبات الوطنية مستقبلا.

وشهد حفل الختام محمد القصير مدير عام نادي الشارقة الرياضي جاسم الدوخي عضو شركة كرة القدم في الشارقة، وفكري صالح المحاضر الدولي وحسن إسماعيل المقيم المحاضر الأسيوي وعصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر الأسبق وحسن جعفر أقدم مدرب حراس بالدولة.

وكانت الدورة قد انطلقت يوم أمس من خلال تدريبات عملية في الملعب، وأعقبها محاضرة نظرية قيمة عن كيفية تأهل الحراس والتعامل النفسي معهم والقاها الخبير فكري صالح، ومحاضرة القاها حسن إسماعيل عن دور المدرب الناجح في تهيئة حراس المرمي لأداء مهمتهم خلال المباريات على الوجه الاكمل.

وألقي حسن جعفر كلمة لخص فيها تجربته مع كرة الامارات منذ احترافه كحارس مرمي وتوجه للتدريب والعمل على تنمية مواهب الحارسين محسن مصبح وعادل أنس.

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