مدرب العين: مطالبون بتحقيق نتائج قوية في أبطال آسيا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

شدد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، على أهمية التركيز ومضاعفة الجهود لتخطى الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا على حساب فولاذ خوزستان الإيراني، في المباراة المقررة في السابع من أبريل المقبل، حيث سينضم الفريق الفائز إلى المجموعة الرابعة إلى جانب كل من النصر السعودي، والسد القطري، والوحدات الأردني.

وقال بيدرو في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي: ندرك جيداً أن المسابقة القارية لها أهميتها الكبيرة لأنصار النادي، لهذا نحن مطالبون بتحقيق النتائج القوية، وينبغي علينا التركيز حالياً في التأهل لمرحلة المجموعات، وهذا يتطلب العمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الطموحات.

وكان المدرب البرتغالي حضر برفقة أحمد الشامسي، مدير الفريق والمنسق الإعلامي بالنادي، مراسم القرعة التي جرت بالعاصمة الماليزية عبر تقنية الفيديو وفقا للإجراءات الاحترازية المعتمدة، بقاعة الاجتماعات الملحقة بملعب خليفة بن زايد، وذلك عبر رابط خاص تم ارساله من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي خاطب الأندية رسميا بضرورة حضور المعنيين مراسم القرعة الآسيوية

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