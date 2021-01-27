كايزر: كفة الجزيرة والنصر متساوية

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن الكفة متساوية بين فريقه والنصر في لقاء الفريقين بعد غد الجمعة بالجولة 14 من دوري الخليج العربي، ذاكرا أن المواجهة ستكون صعبة وأنهم يأملون الظهور الجيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

ورأى المدرب الهولندي أن ما يدور داخل قلعة العميد من حديث عن تغيير في الجهاز الفني لا علاقة له بالمباراة ولن يترك تأثيرا على منافسه، مؤكدا أن النتيجة تتحدد بالعطاء داخل أرضية الملعب فقط.

وقال كايزر أن خسارة فريقه لمباراته السابقة أمام خورفكان أصبحت من الماضي ولن يكون لها انعكاس سلبي في لقاء الجمعة وأضاف: لن نقول أن مباراتنا ضد النصر بمثابة عودة للطريق الصحيح لأننا لاننشغل كثيرا بالماضي ونفكر في المواجهة التي نخوضها ونضع عليها كل تركيزنا حتى نحقق هدفنا.

وأكد مارسيل كايزر أن عناصر فريقه جاهزة للمباراة وهناك إصرار على تقديم مستوى جيد خاصة أن المنافس فريق كبير وأضاف: بالنسبة لموقف الإصابات حتى الآن الرؤية غير واضحة بشأن مشاركة العطاس وايزيكيل وسيريرو، سنرى ما يحدث خلال الساعات المقبلة ونحدد مدي جاهزية الثلاثي للدفع بهم في المباراة.

جاهزية

ومن ناحيته أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن فريقه جاهز لمواجهة الجزيرة لحساب الجولة الأولى لمرحلة الإياب لدوري الخليج العربي بعد غد، مشيرا إلى أن المباراة عبارة عن ديربي قوي بين الفريقين وأن النصر استعد لها مثل المباريات السابقة ويسعى لتحقيق الفوز فيها من أجل الاستمرار قريبا من فريق المقدمة.

وكشف كرونو عن تعرض بعض لاعبي الفريق إلى وعكة صحية ومعاناة اثنين آخرين من الإصابة ما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركتهم، مؤكدا في الوقت نفسه إلى أنه يسعى لتعويض هذه الغيابات وتقديم مباراة قوية.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول الترتيب بـ24 نقطة مقابل 27 نقطة للجزيرة الذي يحتل المركز الثاني، وكان التعادل بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الذهاب في بداية الموسم.

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