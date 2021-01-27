الظفرة يعيد قيد مدافعه عصام العدوة ويخلي خانة روشوفيل

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

قرر الظفرة إعادة قيد مدافعه المغربي عصام العدوة إلى الكشوفات خلال الساعات المقبلة، في خانة الجناح الهولندي ميخائيل روشوفيل الذي سيتم إخلاء خانته مؤقتا، على ان تتم المفاضلة بينه وزميله الأردني ياسين البخيت عقب مباراة الفريق امام عجمان في الجولة 14 من الدوري بعد غد الجمعة.

وكان الظفرة قد أخلى خانة عصام العدوة للتعاقد مع الأسباني بيدرو كوندي قبل مباراة الوصل في الجولة الأخيرة بالدوري، على خلفية غياب العدوة عن المباراة بسبب الإصابة، ويكرر حاليا ذات السيناريو للإستفادة من خانة روشوفيل الذي لن يتمكن من اللعب أمام عجمان بسبب البطاقات التراكمية.

وبذلك يكون الرباعي الأجنبي للظفرة، عصام العدوة، ياسين البخيت، دينلسون، بيدرو كوندي، وعقب مباراة عجمان يقرر الجهاز الفني إما المحافظة على الرباعي المذكور أو إعادة روشوفيل في خانة ياسين البخيت

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز