شباب الأهلي في مجموعة نارية بدوري أبطال آسيا 2021

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، عن وقوع شباب الأهلي في المجموعة الأولى النارية، وتضم الهلال السعودي، بطل نسخة عام 2019، والاستقلال الطاجيكي، والفائز من مباراة الملحق بين الغرافة وأجمك الأوزبكي.

فيما أوقعت القرعة، الشارقة، في المجموعة الثانية، وتضم فرق تراكتور الإيراني، وباختاكور الأوربكي، والفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية، مع العلم أن شباب الأهلي والشارقة، هما ممثلي الإمارات مباشرة في دور المجموعات، في حين سيكون على الوحدة والعين، خوض ملحق التصفيات يوم 7 إبريل المقبل.

وفي حال فوز العين على مستضيفه فولاد الإيراني، يتأهل "الزعيم" للعب في المجموعة الرابعة، إلى جانب السد والنصر السعودي والوحدات الأردني، وحال فوز الوحدة في الملحق على ضيفه الزوراء العراقي، يتأهل للعب في المجموعة الخامسة، إلى جانب بيرسبوليس الإيراني والريان وغوا الهندي، بينما ضمت المجموعة الثالثة، الأهلي السعودي والدحيل والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

الجدير بالذكر، أن نسخة دوري أبطال آسيا 2021، الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة، بعد زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 40 نادي، وتقسيمها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات في كل من منطقتي القارة، ويتأهل منها إلى دور الـ16، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة، أي 8 أندية من غرب آسيا، ومثلهم من شرق آسيا.

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