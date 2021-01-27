ممثلو الإمارات في انتظار قرعة دوري الأبطال 2021

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

تجرى قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم نسخة 2021، في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، عبر تقنية فيديو بمشاركة أنديتنا الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين، والتي تقرر تمثيلها للدولة للنسخة الثانية على التوالي، بعد إلغاء دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي 2019 - 2020، بسبب فيروس كورونا، وستكون النسخة الجديدة هي الأكبر في تاريخ مسابقات الأندية للاتحاد الآسيوي، وبنظام التجمع في دور المجموعات، لتقام مباريات منطقة غرب آسيا من 14 إلى 30 أبريل المقبل، ومباريات الشرق من 21 أبريل ولغاية 7 مايو المقبل.

يشارك الشارقة وشباب الأهلي مباشرة بداية من دور المجموعات في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بينما يخوض الوحدة والعين، الدور الإقصائي المقرر 7 أبريل المقبل، إذ يحل العين ضيفاً على فولاد خوزستان الإيراني، ويستضيف الوحدة، نظيره الزوراء العراقي.

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