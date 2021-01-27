الوصل وشباب الأهلي نهائي مبكر في الكأس

المصدر: دبي - علي شدهان، وإيهاب زهدي

اقتنص فريق الوصل، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه المستحق على ضيفه الشارقة بهدفين دون رد، أمس، في معقل الفهود بزعبيل ضمن إياب ربع النهائي، ليضرب الفهود موعداً مثيراً مع شباب الأهلي في الدور التالي من البطولة، وليبتعد الشارقة من ثاني بطولة له في الموسم الجاري في غضون 5 أيام فقط بعدما خسر لقب بطولة «سوبر» كأس الخليج العربي بالخسارة بهدف دون رد أمام شباب الأهلي الجمعة الماضي.

سجل ثنائية الوصل، حبوش صالح «ق41»، ومحترفه البرازيلي جواو فيغريدو من ركلة جزاء في الدقيقة 48 من زمن المباراة التي شهدت غياب ما لا يقل عن 7 لاعبين من تشكيلتي الفريقين لأسباب عدة، الأمر الذي فتح باب المشاركة أمام أسماء جديدة أثبتت كفاءتها، خصوصاً للوصل الذي أجاد كثيراً في كيفية تحقيق الفوز في الإياب بعد تعادله السلبي في مباراة الذهاب في الإمارة الباسمة.

وكان شباب الأهلي قد صعد إلى المربع الذهبي باكتساحه خورفكان في مباراة الإياب أمس، أيضاً بخماسية نظيفة على استاد راشد معقل «فرسان دبي».

وسجل أهداف شباب الأهلي في مرمى خورفكان كل من إيغور جيسوس وكارلوس أدواردو ومحمد جمعة «بيليه» وأحمد العطاس وسعيد أحمد بالترتيب في الدقائق 1 و42 و44 و80 و84، ليؤكد الفريق جدارته بالوصول للمربع الذهبي، بعدما سبق وحسم لقاء الذهاب في خورفكان بالفوز 4 - 2.

وعلى الطرف الآخر من عقد المربع الذهبي لكأس الخليج العربي يلتقي فريق النصر اتحاد كلباء، بعدما فاز العميد أول من أمس، على الفجيرة، بينما تخطى الأخير فريق بني ياس.

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