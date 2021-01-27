فهد خميس: مطالبتي بأهداف موسم 90 حق مشروع

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد لاعب منتخبنا الوطني والوصل الأسبق فهد خميس، مشروعية مطالبته باحتساب الأهداف العشرة التي سجلها في دوري 90 الذي تم إلغاؤه، وقال: ما أطالب به حق مشروع ولا غبار عليه، مطالبتي لاتحاد الكرة بإضافة تلك الأهداف لرصيدي أمر طبيعي، خصوصاً وأنه سبق وتم ضم أهداف اللاعب علي مبخوت لرصيده بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا، وأضاف فهد خميس: تقدمت بطلب رسمي إلى اتحاد الإمارات لكرة الكرة بضرورة إعادة النظر في القضية وأتمنى حسم الأمر، خاصة وأنني وجدت المساندة والدعم من نادي الوصل وهو أمر كان متوقعاً من بيتي الأول.

وحول فرق دورينا قال: الشارقة قادر على الاحتفاظ بصدارة دوري الخليج العربي بشرط استمرار فوزه على منافسيه، تلك الميزة التي رجحت كفته خلال الدور الأول، خلاف ذلك سيلاقي الشارقة صعوبات نظراً لارتفاع مستوى منافسيه خلال الفترة الأخيرة من عمر الدور الأول.

كما وجه فهد خميس التهنئة إلى شباب الأهلي بمناسبة الفوز بالسوبر، قائلاً: المباراة أثبتت تطور فريق شباب الأهلي في الفترة الأخيرة، ويسير معه العين الذي قام بتدعيم صفوفه، وأعتقد أن شباب الأهلي والعين سيكونا رقماً صعباً.

صراع

وأوضح نجم الوصل الأسبق، أن الصراع على القمة سيزداد اشتعالاً خلال الفترة المقبلة، بين الرباعي الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي والعين، والكرة لا تزال في ملعب الشارقة بالحفاظ على صدارته من خلال تحقيق الفوز على منافسيه، وتدارك محطة السوبر.

وفيما يتعلق بالصراع في قاع جدول ترتيب المسابقة أوضح فهد خميس، أن خورفكان يعتبر أكثر المستفيدين من فترة القيد الشتوي من خلال الاستعانة بعدد من اللاعبين المتميزين، ويعتبر الفريق من أكثر الفرق استفادة من القيد الشتوي، وسيكون لذلك أثره الإيجابي على مسيرة الفريق في الدور الثاني.

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