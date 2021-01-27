كلباء يفي بالوعد وبني ياس يخرج مرفوع الرأس

المصدر: كلباء – محمد فضل

أوفى لاعبو كلباء بما وعدوا به جماهيرهم وتمكنوا من تحقيق إنجاز تاريخي للمرة الأولى في مسيرة النادي بعد بلوغهم مرحلة المربع الذهبي من مسابقة كأس الخليج العربي، حيث بات النمور على بعد 180 دقيقة للتواجد في المشهد الختامي من المسابقة، وكافأت الكرة فريق كلباء بهذا التأهل في أعقاب المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق ككل منذ بداية الموسم الكروي الحالي وفي مختلف المسابقات.

حظ

وفيما يتعلق بفريق بني ياس، فقد أدار الحظ ظهره للسماوي الذي يقدم موسماً استثنائياً ولولا ركلات الحظ وإضاعة الفريق لعديد الفرص خلال المباراة لتغيرت مجريات المباراة وحسم الفريق الضيف النتيجة لمصلحته، لكن ذلك لم يحدث ليتحول تركيز مدرب السماوي الروماني دانيال ايسيلا لمسابقة الدوري وكأس رئيس الدولة والتي وصل فيها إلى نصف النهائي، ولن يقلل الخروج من مسابقة كأس الخليج العربي من المستوى اللافت الذي يقدمه لاعبو الفريق هذا الموسم في مختلف البطولات.

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