سيريرو.. «فخر الجزيرة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

خطف نجم الجزيرة الجنوب أفريقي تولاني سيريرو الأضواء في الموسم الحالي، بعد المستويات المتميزة التي ظل يقدمها منذ بداية الموسم في خانة الارتكاز، ليحصل على إشادات واسعة من الشارع الرياضي والنقاد والمحللين، ما شجع إدارة النادي أخيراً على تمديد عقده الذي كان يفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حتى 2023 بهدف المحافظة على جهوده لفترة أطول.

وكان سيريرو الذي يتواجد بشكل مستمر ضمن قائمة منتخب بلاده، قد انضم إلى فخر أبوظبي أغسطس 2019 قادماً من نادي فيتيسه الهولندي، وسبق ذلك مشاركته مع النادي الشهير اياكس أمستردام الهولندي والذي كان قد لعب معه لمدة 6 سنوات.

صفقة

ومنذ انضمامه إلى كشوفات الجزيرة أثبت سيريرو أنه صفقة ناجحة، وتمكن في إثبات وجوده ليصبح لاعباً أساسياً بالتشكيلة وصاحب حضور مؤثر، حيث شارك في الموسم الماضي بعدد 16 مباراة بالدوري من مجموع 19 مواجهة و4 مباريات بكأس الخليج العربي.

وخلال الموسم الحالي أسهم سيريرو بحركته النشطة في وسط الملعب ودقة التمريرات التي أشتهر وتميز بها في تألق فريقه بشكل عام، حتى أصبح الجزيرة بشهادة الكثيرين أفضل من يقدم كرة قدم جميلة وسط أندية دورينا، كما أن بصمته كانت حاضرة في جميع المباريات والنجاحات التي حققها الفريق في الموسم الحالي.

تميز

من جانبه قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق إن سيريرو من أميز العناصر في دوري الخليج العربي، ذاكراً أنه بجانب مستواه المتميز يؤدي كل المطلوب منه وينفذ التوجيهات بشكل جيد داخل أرضية الملعب، مشيراً إلى أن سيريرو يوظف خبرته ومهارته لخدمة الفريق وأنه دائماً يقدم أفضل ما عنده، مؤكداً أن أي مدرب يتمنى أن يمتلك لاعباً بمواصفات سيريرو. ويرى اللاعب الجنوب أفريقي أن الدعم الذي وجده من إدارة وجماهير ناديه كان له الأثر الكبير في تقديمه لمردود جيد مع الفريق، مؤكداً أن النادي يتمتع بروح «العائلة» وأنه شعر بذلك منذ انضمامه إلى الكشوفات في اليوم الأول، وأكد سيريرو أن خطوة تمديد عقده مع النادي تعبر عن رغبته في رد الدين للنادي ومواصلة مسيرة نجاحه وتألقه.

قياساً بالمستويات التي يقدمها سيريرو فإنه يمثل إحدى الأوراق المهمة التي تراهن عليها أسرة النادي للمساهمة مع زملائه اللاعبين في قيادة الفريق إلى منصات التتويج وهو ما يعمل عليه نجم الارتكاز حالياً بكل جد واجتهاد لوضع بصمة حقيقية في النادي.

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