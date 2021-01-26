عبدالرحمن: الوصل عازم على احراز بطولة

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت عبدالرحمن علي لاعب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه عازم على احراز لقب بطولة في الموسم الجاري، منوها إلى أن الوصل جدير بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه الشارقة اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي البطولة.

الأمل الأخير

وقدم علي الشكر للاعبي فريقه على اصرارهم و"قتالهم" من اجل انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، رغم غياب أكثر من 7 لاعبين من التشكيلة الأساسية للوصل، مشيرا إلى أن كأس الخليج العربي تمثل الأمل الأخير للوصل في بطولات الموسم الجاري.

وداع مؤلم

من جهته عبر حمد جاسم لاعب فريق الشارقة الأول لكرة القدم، عن ألمه لوداع فريقه بطولتين في غضون أسبوع.

فرصة جيدة

وأشار جاسم إلى أن المباراة شكلت فرصة جيدة أمام مشاركة الوجوه البديلة، منوها إلى أن الشارقة تأثر كثيرا بغياب عدد كبير من نجوم تشكيلته الأساسية، لافتا إلى أن فريقه لم "يقصر" في تقديم مباراة قوية أمام الوصل، مستبعدا أن يؤثر وداع البطولتين على الشارقة خلال مشواره في دوري الخليج العربي.

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