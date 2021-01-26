الوصل يُبعد الشارقة من ثاني بطولة في 5 أيام

المصدر: دبي-علي شدهان

اقتنص فريق الوصل الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه المستحق على ضيفه الشارقة بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في معقل الفهود بزعبيل ضمن إياب ربع النهائي، ليضرب الفهود موعدا مثيرا مع شباب الأهلي في الدور التالي من البطولة، وليبتعد الشارقة من ثاني بطولة له في الموسم الجاري في غضون 5 أيام فقط بعدما خسر لقب بطولة "سوبر" كأس الخليج العربي بالخسارة بهدف دون رد أمام شباب الأهلي الجمعة الماضي.

7 لاعبين

سجل ثنائية الوصل، حبوش صالح "د41"، ومحترفه البرازيلي جواو فيغريدو من ركلة جزاء في الدقيقة 48 من زمن المباراة التي شهدت غياب ما لا يقل عن 7 لاعبين من تشكيلتي الفريقين لأسباب عدة، الامر الذي فتح باب المشاركة امام أسماء جديدة اثبتت كفاءتها، خصوصا للوصل الذي اجاد كثيرا في كيفية تحقيق الفوز في الإياب بعد تعادله السلبي في مباراة الذهاب في الإمارة الباسمة.

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